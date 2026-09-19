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西尼羅病毒確診23例 蚊媒檢出創新高

記者馬璿╱紐約報導
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根據紐約市衛生局數據，今年迄今已累計23例西尼羅病毒(West Nile Vir...
根據紐約市衛生局數據，今年迄今已累計23例西尼羅病毒(West Nile Virus)確診病例。(美聯社)

根據紐約市衛生局數據，今年迄今全市已累計23例西尼羅病毒(West Nile Virus)確診病例，超過去年全年的18例。當局指出，今年蚊媒檢測陽性數量也創歷史新高，推測氣候暖化正在拉長蚊蟲活動季節，提高病毒傳播風險。

資料顯示，今年23例確診病例分布於五大區，其中布朗士三例、布碌崙(布魯克林)七例、曼哈頓兩例、皇后區三例、史泰登島三例。相較之下，去年全年僅18例，但去年數字低於近年平均。

西尼羅病毒主要透過帶病毒蚊蟲叮咬傳播，多數感染者不會出現症狀，但部分人會有類似流感的輕微症狀，如發燒、身體痠痛，少數人則可能發展為侵犯中樞神經系統的重症，出現肌肉無力、腦部腫脹等症狀。市衛生局資料顯示，23例確診病例中，18例屬於較嚴重的「西尼羅腦炎」(West Nile neuroinvasive disease)，其餘五例則為未侵犯中樞神經系統的「西尼羅熱」。

市衛生局病媒傳染病防治組主任史拉文斯基(Sally Slavinski)表示，重症病例比例偏高，主要是因為多數輕症或無症狀感染者並未就醫，也未接受檢測，反而是病情較重、必須住院受檢的人，才會被確診為西尼羅腦炎。她指出，每150名感染者中約有一人會發展為重症，換言之，每出現一例通報重症病例，背後可能還有多達149人屬無症狀或極輕微症狀而未被發現。

此外，市衛生局也持續追蹤五大區蚊蟲樣本病毒檢出情形，今年已有超過1600個蚊蟲樣本檢測呈陽性，創下歷來新高。史拉文斯基指出，氣候變遷可能是重要推手，暖化且延長的夏季讓蚊蟲得以大量繁殖，加上降雨濕度增加，都讓病毒傳播機會大增。

她也提醒，65歲以上長者出現神經系統病變機率是年輕人三倍，患有癌症、糖尿病、高血壓、腎臟病或免疫力低下等慢性病者，同樣屬高風險族群。衛生官員建議，民眾應避免黃昏黎明蚊蟲活躍時段戶外久留，外出使用含DEET、派卡瑞丁(picaridin)、IR3535或檸檬桉油成分的驅蚊產品，並穿長袖長褲包覆鞋襪，同時應每周清除容器積水，定期清潔或排空長期不使用的游泳池與池塘。

精華 FAQ

  • 截至今年，紐約市已累計23例西尼羅病毒確診，已超過去年全年的18例；其中18例屬較嚴重的西尼羅腦炎，顯示今年傳播風險明顯升高。

  • 衛生局推測，氣候暖化讓夏季更長、蚊蟲活動期延伸，加上降雨與濕度增加，使蚊蟲更易繁殖，進而提高病毒在社區內傳播的機會。

  • 65歲以上長者，以及患有癌症、糖尿病、高血壓、腎臟病或免疫力低下者都屬高風險族群；建議避開黃昏黎明、使用驅蚊劑，並清除積水。

布碌崙 曼哈頓 布朗士

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