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百康仁德高管惠華入選「傑出亞裔商界領袖」

紐約訊
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百康仁德醫療集團(Rendr)聯合創始人兼首席發展官惠華(John Hui，左)...
百康仁德醫療集團(Rendr)聯合創始人兼首席發展官惠華(John Hui，左)日前入選亞美商業發展中心(AABDC)評選的2026年度「50位傑出亞裔商界領袖」。(Rendr提供)

百康仁德醫療集團(Rendr)聯合創始人兼首席發展官惠華(John Hui)日前入選亞美商業發展中心(AABDC)評選的2026年度「50位傑出亞裔商界領袖」(Outstanding 50 Asian Americans in Business)。

惠華深耕醫療健康行業20多年，從急救通訊平台Twiage，到紐約最大的華人醫療集團百康仁德，他的創業經歷始終圍繞著一件事：發現醫療中的現實問題，然後解決它。

今年4月，他還被主流商業媒體《克萊恩紐約商業周刊》(Crain’s New York Business)評為「健康醫療行業傑出領袖」，成為少數在紐約主流醫療健康領域獲得認可的華人代表之一。

身為新移民的惠華發現，華人患者更信任熟悉自己語言和文化的社區醫生，但華人社區診所彼此獨立，服務質量參差不齊，在管理、技術和醫療資源等方面都存在局限。

他2019年與多位行醫經驗豐富，並富有遠見的華人醫生，以及CityMD的聯合創辦人朴俊醫生(Richard Park, MD)共同創立百康仁德，希望把分散的社區診所連接起來，通過標準化管理與現代化基礎設施，提升華人社區的整體醫療服務質量。

如今，百康仁德已發展成為紐約規模最大的綜合性華人醫療集團，擁有100多家診所，超過270名醫生和助理醫生，覆蓋20個醫學專科，服務近20萬名患者。更重要的是，百康仁德正在改變「生病了才看醫生」的傳統模式，打造華人社區領先的整合式醫療，通過家庭醫生與專科醫生的緊密協作，專注疾病預防和慢性病管理，為患者提供更便捷、更連續的長期健康管理。

在百康仁德之前，惠華還曾聯合創立數字醫療公司Twiage，並擔任首席執行官。2024年，Twiage被數字醫療通訊企業TigerConnect併購。

惠華表示，在數字醫療和人工智能快速發展的今天，醫療創新不是一味追逐新技術，而是要看它能否真正改善結果、降低成本或優化流程，最終幫助醫生和患者。

精華 FAQ

  • 他入選亞美商業發展中心AABDC評選的2026年度「50位傑出亞裔商界領袖」，顯示其在醫療創業與社區醫療整合上的影響力獲得主流認可。

  • 百康仁德把分散的社區診所連接起來，透過標準化管理、現代化基礎設施，以及家庭醫生與專科醫生協作，提升醫療品質、連續性與慢病管理能力。

  • 他認為醫療創新不應只追逐新技術，而要看是否真正改善治療結果、降低成本或優化流程，最終切實幫助醫生與患者，這才是技術應用的核心。

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