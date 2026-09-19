張炳鋒翰墨禪心 19日世報藝廊登場

旅美書畫家張炳鋒將於19日(周六)在皇后區世界日報文化藝廊舉辦「翰墨禪心—張炳鋒書畫藝術展」。(記者高雲兒╱攝影)

旅美書畫家張炳鋒將於19日(周六)在皇后區世界日報 文化藝廊舉辦「翰墨禪心—張炳鋒書畫藝術展」，展出50多件工筆畫、書法及篆刻作品。這不僅是他在美國首次個展，也是其學藝多年來第一次舉辦個人展覽。

張炳鋒說，籌辦此次展覽，也是在完成已故恩師鄭光中的一個心願。如今展覽終於成行，他形容這也是自己藝術道路上的「一個小結」。張炳鋒號「簡齋主人」，出自福建金石書畫傳統，書畫主要師從福建書畫家鄭光中，早年書法及篆刻則由曾子敏啟蒙。他表示，自己從小喜歡書畫，高中時開始拜師學藝，大學期間跟隨鄭光中學習。

此次展出的50多件作品橫跨不同創作階段，其中年代最久的一件距今約23年。張炳鋒說，這件作品後來由一名學生從拍賣會購入，這次為了展覽特別借回。展場中最新的一件作品則在展覽前約十天才完成，從打稿、作畫到題寫書法，約用了五、六天；部分較為繁複的工筆作品則需近20天完成。

展出的繪畫作品中，觀音題材占相當比例。張炳鋒表示，自己生於佛教家庭，自幼受到漢傳佛教文化影響，加上恩師鄭光中也擅長佛教人物畫，因此觀音一直是他重要的創作題材。

除了書畫，張炳鋒也是咏春拳第八代傳人。多年習武也逐漸影響其書法創作。張炳鋒表示，咏春拳講究剛柔、虛實與發力，這些概念與書法運筆有相通之處，因此自己在寫字時，也會自然將武術中的力道與節奏融入筆墨。

如今，他已將更多時間投入書畫創作，也持續教授咏春拳，並透過網路指導部分中國學生。近年來，他也在皇后區法拉盛一格文創書店開設公益書法講堂，與社區居民分享傳統書法。

此次展覽由耀城文化協會主辦、一格文創書店協辦，展期9月19日至22日，每日上午10時至下午5時免費向公眾開放；19日下午2時舉行開幕活動，憑柬入場。21日下午2時至4時另舉行「書法藝術的海外傳承」研討與雅集，活動免費，限20人，須提前報名。展覽地點為世界日報大廈三樓文化藝廊，地址：141-07 20th Ave., Whitestone, NY 11357，查詢可致電(718)746-8889轉206。

旅美書畫家張炳鋒將於19日(周六)在皇后區白石鎮世界日報文化藝廊舉辦「翰墨禪心—張炳鋒書畫藝術展」。(記者高雲兒╱攝影)

此次展出的50多件作品橫跨不同創作階段。(記者高雲兒╱攝影)

此次展出的50多件作品橫跨不同創作階段。(記者高雲兒╱攝影)

此次展出的50多件作品橫跨不同創作階段。此次展出的50多件作品橫跨不同創作階段。(記者高雲兒╱攝影)