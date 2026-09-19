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中美聯誼會　頒于斌樞機獎助金32.6萬

記者劉梓祁╱紐約報導
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中美聯誼會頒發32.6萬元于斌樞機獎助金，助學生及華社團體。(于金山提供)
中美聯誼會頒發32.6萬元于斌樞機獎助金，助學生及華社團體。(于金山提供)

紐約中美聯誼會日前在曼哈頓華埠頒發2026年秋季「于斌樞機主教獎助金」，本季共撥出32萬6500元，資助教育機構、社會服務團體及個別學生，持續支持華裔青年深造、中文教育及華人社區公益服務。

中美聯誼會總幹事李磐石說，中美聯誼會由台北輔仁大學創校人之一、于斌樞機主教於1950年在紐約創辦，最初宗旨為協助來自各地的華人學生赴美深造，相關助學工作70餘年來未曾中斷。

李磐石表示，中美聯誼會董事多年來秉承于斌樞機遺願，持續透過獎助金培育華裔青年深造，同時推廣中文教育、支持公益團體服務華人社區，並資助台北輔仁大學提升教學與研究發展。他說，華裔及華人學生普遍努力向上，希望獎助金能減輕求學負擔，協助受助學生順利完成學業。

中美聯誼會財政于金山公布，本次獲得「于斌樞機主教獎助金」的個別學生，分別就讀於紐約復敦大學(Fordham University)、壬色列理工學院(Rensselaer Polytechnic Institute)、紐約州立大學賓漢頓分校(Binghamton University)、內布拉斯加州克瑞頓大學(Creighton University)、密蘇里州阿維拉大學(Avila University)及芝加哥阿德勒大學(Adler University)等校。

本季獲得獎助金的教育及社會服務機構，則包括美國輔仁大學基金會、紐約暑期高中實習計畫、鳴遠中文學校、人力中心中文學校、東北同鄉會學生獎學金計畫、食品銀行UA3，以及位於洛杉磯的于斌安養院等。

其中，美國輔仁大學基金會本次獲得25萬元資助。主辦方表示，這筆款項亦使中美聯誼會與美國輔大基金會共同為輔仁大學籌措五年、總額450萬元發展基金的目標順利完成，希望協助學校進一步提升學術研究及國際競爭力。

美國輔仁大學基金會董事長姚武鍔表示，感謝中美聯誼會長期支持文教及社會服務機構。他指出，中美聯誼會相關收入均投入「于斌樞機主教獎助金」，用於協助文教、社會服務團體及有需要的學生，延續于斌樞機推動教育及服務社會的理念。

中美聯誼會表示，下一輪「于斌樞機主教獎助金」預計於2027年冬末至春季期間再度頒發。

精華 FAQ

  • 本季共撥出32萬6500元，分配給個別學生、教育機構與社會服務團體，延續長年支持華裔青年深造、中文教育及社區公益的宗旨。

  • 受助對象包括就讀多所美國大學的學生，以及美國輔大基金會、中文學校、學生獎學金計畫、食品銀行與安養院等文教及社服機構。

  • 美國輔仁大學基金會本次獲得25萬元，並使中美聯誼會與該基金會共同籌措輔大5年、總額450萬元發展基金的目標順利完成。

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