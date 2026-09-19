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公園大道改造方案 將改單車行人分流

記者范航瑜╱紐約報導
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公園大道原方案已提出擴闊中央分隔帶、增加座椅、植栽及人行橫道，並由每個方向各減少...
公園大道原方案已提出擴闊中央分隔帶、增加座椅、植栽及人行橫道，並由每個方向各減少一條行車道；更新版除保留這些設計，還將一條南向車道改作雙向受保護單車道。(取自市規畫局)

醞釀多年的公園大道(Park Avenue)改造計畫又有新版本。市長曼達尼(Zohran Mamdani)與市交通局(NYC DOT)局長弗林(Mike Flynn)17日公布更新設計，採納社區意見，把原擬置於中央分隔帶內的雙向單車道移至鄰近分隔帶的獨立空間，讓單車與行人分流。

市交通局今年4月才公布46街至57街共11個街區的初步概念。該路段改造構想早於2017年已提出，其後一度停滯。市府其後透過公眾問卷、工作坊、社區委員會和持份者會議蒐集意見。曼哈頓第五及第六社區委員會曾要求讓行人與騎行者各有空間，最新方案因而調整。

原方案已提出擴闊中央分隔帶、增加座椅、植栽及人行橫道，並由每個方向各減少一條行車道；更新版除保留這些設計，還將一條南向車道改作雙向受保護單車道。分隔帶步行區可作臨時藝術與彈性活動。

工程位於大中央車站(Grand Central Terminal)月台結構上方。大都會運輸署(MTA)旗下大都會北方鐵路(Metro-North Railroad)正進行更換頂蓋及防水工程，市府藉機同步改造路面。弗林表示，獨立單車通道也為中城東未來單車網絡升級預留基礎。

這是市府重塑中城主要道路的一環。第五大道42街至59街亦規畫由五條行車道縮為三條、擴闊人行道、增加座椅及綠化，工程預計2028年開工；百老匯熨鬥區周邊也正推進永久廣場、共享街道與單車設施。市府希望把過去以車流優先的商業大道，改為更適合步行、購物與休憩的公共空間。

公園大道原名第四大道。19世紀後期，鐵路軌道下沉並覆蓋後，路中央陸續設置綠化分隔帶；1888年，這條以草坪、樹木與灌木聞名的林蔭大道正式改名為「公園大道」。隨著汽車交通增加，中央分隔帶於1927年縮窄以騰出行車空間，昔日的綠化與步行功能逐漸退居其次。

精華 FAQ

  • 最新方案把原本放在中央分隔帶內的雙向單車道，改到鄰近分隔帶的獨立空間，讓單車與行人分流，回應社區要求並提升步行安全。

  • 方案保留擴闊中央分隔帶、增設座椅、植栽與人行橫道，並由每個方向各減少1條行車道，讓道路更適合步行、休憩與臨時活動。

  • 工程位於大中央車站月台結構上方，MTA正同步做更換頂蓋與防水工程，市府趁機整修路面，也為中城東未來單車網絡升級預留基礎。

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