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南布碌崙流浪貓疑遭集體毒殺 參議員懸賞緝嫌

記者馬璿／紐約報導
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州眾議員寇頓投書表示對近期布碌崙多地流浪貓遭殺害深感痛心。(寇頓辦公室提供)
州眾議員寇頓投書表示對近期布碌崙多地流浪貓遭殺害深感痛心。(寇頓辦公室提供)

南布碌崙(布魯克林)近日發生流浪貓集體死亡事件，警方懷疑貓群遭人蓄意下毒，市警局虐待動物特別調查組已介入調查並送驗貓屍。州參議員陳學理(Steve Chan)與州眾議員寇頓(William Colton)都發聲籲請民眾提供線索，陳學理並額外懸賞2500元，盼盡早破案。

州參議員陳學理在社群媒體發文指出，選區內傳出流浪貓及寵物離奇死亡，呼籲知情民眾提...
州參議員陳學理在社群媒體發文指出，選區內傳出流浪貓及寵物離奇死亡，呼籲知情民眾提供線索。(取自陳學理社群貼文)

警方表示，本周在布碌崙86街近16大道一處住宅後院發現七具貓屍，已送交解剖化驗。發現貓屍的住宅居民伯托(Albert Vincent Berto)說，這是他多年來每天餵養的貓群，約三周前起前來覓食的貓數量逐漸減少，本周二他打開後院平台下方貓群棲身處，才發現七具貓屍，口鼻均出血。

當地救援人士、聖文森貓咪救援組織(St. Vincent Feline Rescue)負責人費歐托(Dinamarie Fioto)與野生動物康復師葛拉瑪蒂科普洛斯(Reeva Grammatikopoulos)到場協助，將貓屍一一取出，皆可見口鼻出血、疑似痛苦掙扎的痕跡。葛拉瑪蒂科普洛斯推測是老鼠藥所致。

有27年警界資歷的陳學理認為死亡貓數異常，推測此為有人蓄意毒害。「真正想滅鼠的人會用防貓誤觸的容器，若把毒藥擺在露天盤子裡，等於毒害所有經過的動物。」他在社群媒體發文指出，選區內另有兩處地點也傳出流浪貓及寵物離奇死亡，分別位於第9至12大道間的63街，以及西6街與S大道一帶。

陳學理說，本月12日鄰居也發現一隻貓病重，確認中毒，最終被安樂死。他提供向警方舉報電話1-800-577-TIPS，並懸賞2500元徵求線索。他建議餵貓民眾在案情未明前，暫在貓食中加入磨粉維生素K錠，持續至少兩周，因維生素K是多數市售滅鼠藥的解毒劑，屬非處方用藥，價格低廉。他也提到市警62分局警員已與他聯繫，將把貓屍送交紐約市動物照護中心(ACC)解剖化驗。

寇頓也投書表示對近期布碌崙多地流浪貓遭殺害深感痛心，強調此舉不僅不人道，更違反聯邦法規及他推動立法明訂虐待、殺害或傷害寵物與流浪動物屬刑事犯罪的州法。他呼籲居民舉報所見虐待行為，緊急情況可報911，非緊急則報311，或致電其辦公室718-236-1598。

為協助早日破獲貓隻被毒死案，州參議員陳學理懸賞2000元，並自掏腰包再加碼500...
為協助早日破獲貓隻被毒死案，州參議員陳學理懸賞2000元，並自掏腰包再加碼500元，總獎金金額達2500元。(取自陳學理社群貼文)

精華 FAQ

  • 警方已懷疑貓群遭人蓄意下毒，市警局虐待動物特別調查組已介入，並將現場發現的貓屍送交解剖化驗，以確認死因與是否涉及刑事行為。

  • 在布碌崙86街近16大道的住宅後院，共發現7具貓屍，口鼻出血且疑似痛苦掙扎。救援人士與野生動物康復師推測，死因可能是老鼠藥中毒。

  • 陳學理懸賞2500元徵求線索，並提供1-800-577-TIPS舉報電話；寇頓則呼籲民眾見到虐待行為可報911或311，並聯絡其辦公室718-236-1598。

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