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憂破壞風水 班森賀居民反對人行道植樹

記者胡聲橋╱紐約報導
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市公園局在人行道上畫出了種樹的位置並貼上了標誌。(記者胡聲橋╱攝影)
市公園局在人行道上畫出了種樹的位置並貼上了標誌。(記者胡聲橋╱攝影)

代表布碌崙(布魯克林)的市議員莊文怡17日表示，其社區辦公室最近接到多位居民投訴，稱公園局在其住宅前的人行道上畫出了栽種樹苗的位置，但這些居民認為種樹的位置對著大門，破壞了風水，不希望公園局在那裡種樹。他們還表示，新樹的位置未徵求社區意見，也未事先通知他們。

風水師羅先生說，根據流傳數千年的風水常識，在正對住宅正門的地方種樹叫「頂心煞」，會使住戶的運程受阻，容易出意外，是風水中的大忌。即使在正門45度和90度的範圍內植樹，也容易對住家造成傷害。羅先生還表示，市府選擇栽種的往往是樹冠很大的樹，這些樹長大後籠罩屋頂，會有陰氣，對住戶不利。

莊文怡表示，她不反對種樹，但她希望種樹要尊重居民的文化傳統，要考慮社區的文化信念，希望市府官員能與社區合作，為這些樹木尋找其他種植地點。莊文怡也表示，這些人行道上的樹木有的年深日久，盤根錯節，使得人行道高低不平，有的樹長大了還對房屋造成潛在的危害。

市公園局表示，期待與市議員莊文怡和社區成員合作，在消除社區憂慮的同時，確保履行擴大城市綠化覆蓋率的職責。市公園局發表聲明稱，「樹木是打造更健康、更具韌性城市的重要組成部分，我們正在積極開展一項雄心勃勃的計畫，在城市的每個角落都盡可能種樹。樹木能夠為街道降溫、淨化空氣、吸收雨水，而且它們是我們應對氣候變化最經濟實惠、最便捷的工具之一。」

紐約市不久前制定首個「城市森林計畫」(Urban Forest Plan，簡稱UFP)，旨在種植更多樹木，改良生態保護系統。該計畫稱，曼哈頓和布碌崙是五大區中樹冠覆蓋率最低的區，都為19.5%。在布碌崙，樹冠覆蓋率最低的地區是日落公園西區(Sunset Park West)，僅為10%，其次是格雷夫森德(Gravesend)和班森賀，均為13%。這些地區成為該計畫的重點地區。

市公園局計畫在班森賀人行道上種新樹，遭到部分華裔居民反對。(記者胡聲橋╱攝影)
市公園局計畫在班森賀人行道上種新樹，遭到部分華裔居民反對。(記者胡聲橋╱攝影)

精華 FAQ

  • 居民主要擔心樹苗位置正對住宅大門，依風水屬於「頂心煞」，會影響運程與居住安全；此外，他們也認為相關種植安排未先徵詢意見。

  • 莊文怡表示她不反對種樹，但希望市府尊重居民的文化傳統與信念，並與社區合作尋找其他合適地點，同時也提到部分老樹可能影響人行道與房屋安全。

  • 市公園局表示會與莊文怡及社區成員合作，設法消除居民憂慮，同時持續推進擴大城市綠化覆蓋率的計畫，並強調樹木有降溫、淨化空氣與吸收雨水等功能。

布碌崙 布魯克林 莊文怡

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