甘迺迪機場搶中文人才 時薪最高26元

非營利機構Potential Development Association(PDA)日前在皇后區法拉盛圖書館舉辦招聘活動。(記者高雲兒╱攝影)

甘迺迪國際機場(JFK )增加多語種服務人手，會說中文、日文等亞洲語言的求職者，成為部分職位的重點招募對象。非營利機構Potential Development Association(PDA)日前在皇后后法拉盛 圖書館舉辦招聘活動，帶來旅客服務、輪椅協助、接送、配送及維修等多類職缺。PDA負責人李Jack表示，部分機場基層服務工作對英文要求並非特別高，英文程度一般、但能以中文或日文與旅客溝通的求職者，反而有優勢。

李Jack表示，JFK部分航站樓正增加人手，尤其需要能協助亞洲旅客的多語種員工，包括旅客服務、輪椅協助及接送等崗位。「現在機場大量需要講國語、日語的人。」他說，對部分華人 求職者來說，語言能力不一定是弱項，反而可能成為進入機場工作的敲門磚。

此次招聘提供的機場職位包括值班經理(Duty Manager)、旅客服務主管(Passenger Service Supervisor)及旅客服務人員(Passenger Service Agent)等。其中旅客服務主管時薪約25至26元，旅客服務人員時薪約21.25至21.50元；值班經理年薪約5萬9240元至7萬1343元。

李Jack說，過去招聘活動中，飛機餐相關職位為不少華人求職者關注，尤其廚師等崗位，對學歷及英文要求相對低，較適合已有餐飲經驗者。除機場職位外，當日還提供曼哈頓步行快遞員、電動自行車快遞員、柴油機械維修等工作，另有多類商業駕駛職位。

不同工作對身分及工作許可的要求並不相同。李Jack表示，機場部分職位因涉及安全區域及背景調查，審核通常較嚴格；其他一般配送等工作，則可能接受持有效工作許可的求職者。他表示，一些持有效工作許可者，也可能符合部分職位要求，但具體仍須以雇主招聘條件為準。

PDA表示，下一場招聘活動擬於29日(周二)上午11時至下午2時，在皇后區東艾姆赫斯特(East Elmhurst) Astoria Boulevard 98-07號一樓辦公室舉行。