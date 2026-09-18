世報「潮玩中秋」19日嗨翻法拉盛

本次市集不僅匯聚了各種超有個性的餐車，也強化了年輕人最愛的潮流選物。(主辦單位提供)

由世界日報主辦，法拉盛 商改區(Flushing BID)及美國亞裔 活動中心協辦的「潮玩中秋 ‧好市集」，將於9月19日(周六)上午10時至下午5時登場，活動地點位於法拉盛Kissena Blvd.(Main St.至Sanford Ave.路段)，近70個攤位提供讓人垂涎的美食、超好買的生活雜貨，到精彩的的舞台表演，將是今秋不可錯過的街頭嘉年華。

吃貨天堂：人氣燒烤滋滋作響，網紅飲品消暑解渴

這次市集現場將有「飯冰冰燒烤」、「惹里燒烤」、「CantonZai BBQ」及「Jinmen BBQ」等炭烤攤位，烤肉香氣將令你食指大動；想品嚐道地家鄉味，絕不能錯過「上海豫園」、「台灣客家美食」與超人氣的「小螺囉螺蛳粉」。網紅飲品從「廣東仔鮮榨果汁」、「冒煙水果杯」，到清爽解膩的「阮小二手打香水檸檬」與「土豬肉辣味烤肉」，還有超有個性的「Catfight Coffee貓鬥咖啡」餐車進駐，會讓你大飽口福。

潮流百貨：質感好物、零食雜貨一網打盡

吃飽喝足後，超好逛的生活百貨區等你尋寶。本次市集強化了年輕人最愛的潮流選物，像是「Sailor Meow 手工穿戴甲飾品」與多家「Connie Phone Accessories」，讓你隨時走在時尚尖端；服飾與居家好物則有「Dream Nineteen服飾」、「月亮服裝」及「索菲妮家紡」等攤位齊聚。此外，「錢多零食、雜貨」、「伶伶小物」、「陽光小店」、「淋淼服飾」、「傳奇精品首飾」帶來琳瑯滿目的質感商品，加上「ez生活」與「北美省錢快報」提供的豐富生活資訊，讓你輕鬆把心儀好物與超值優惠通通帶回家。

活力大秀：DJ熱場、熱舞武術震撼全場

今年的舞台表演更將注入年輕活力，現場不僅有專業DJ在主舞台區帶動氣氛，更安排了爆發力十足的hip-hop街舞、動感爵士舞、優雅中國舞輪番上陣。此外，「Champion Martial Art」也將帶來震撼的武術表演，搭配現場Live樂隊演出，打造出最Chill、最熱血的節慶派對氛圍，讓民眾邊逛邊享受最嗨的視覺與聽覺饗宴。

貼心服務與獨家優惠：重量級贊助商進駐，一站式諮詢超給力

玩樂之餘，也別忘了顧好生活大小事。本次「潮玩中秋‧好市集」特別感謝眾多知名商家對華人社區活動的鼎力支持，包括黎保利律師事務所、聯合健保（UnitedHealthcare）、健信醫保（Centerlight Health System）、紐約人壽、Eldercare AEP Plan／MJHS，以及CAIPA亞美醫師協會等重量級機構都將親臨現場！他們不僅贊助活動，更設立了專屬資訊攤位，派出專業團隊提供「面對面」的解說與問題解答。

無論法律諮詢、醫療保健、長者照護，還是保險規劃，這裡提供最完善的一站式諮詢服務，協助你快速掌握各類方案差異。對於工作繁忙、平日難以通過深入諮詢獲得資訊的居民來說，是不可多得的好機會。悟空教育、LingoAce、Zeta Charter School及THINK ACADEMY等教育機構也會在現場為家長提供專業課程指南。

此外，超強媒體協辦方「飯糰外賣」更提供專屬優惠，民眾透過該外送平台選購餐點時，本月輸入兌換碼「HAPPYNY」，即可領66元紅包禮券。

今年的舞台表演更將注入年輕活力，現場不僅有專業DJ在主舞台區帶動氣氛，更安排了爆發力十足的hip-hop街舞、動感爵士舞、優雅中國舞輪番上陣。(主辦單位提供)