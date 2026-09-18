教學助理發萬元補助 市府、議會掀法律戰

市議會17日要求曼哈頓州高等法院駁回市長曼達尼(Zohran Mamdani)試圖阻止公校教學助理獲發1萬元補助的訴訟，或裁定相關法案未違反州「泰勒法」(Taylor Law)。(記者范航瑜╱攝影)

市議會17日要求曼哈頓州高等法院駁回市長曼達尼 (Zohran Mamdani)試圖阻止公校教學助理獲發1萬元補助的訴訟，或裁定相關法案未違反州「泰勒法」(Taylor Law)。議會稱，這筆臨時補助是為化解特殊教育人手短缺的緊急措施，不會取代集體談判。

為紓緩特殊教育教學助理長年短缺現象，市議會通過了第129號地方法，引發爭議。市府認為市議會越過集體談判程序，直接替特定公職員工設定薪資待遇，違反了紐約州 「泰勒法」。該法規定，公職人員的薪資與工作條件應透過勞資集體談判決定。曼達尼上月未簽署也未否決法案，使其自動生效，並於同日提告，挑戰法案合法性。

市議會在州高等法院提交的答辯文件要求法官拒絕審理市府案件，或確認法案有效、不與泰勒法衝突。市議長梅寧(Julie Menin)表示，法案經市議會一致通過，提供範圍有限、屬臨時性的人力穩定補助，並完整保留集體談判機制。

第129號地方法規定，市教育局為2026至2027學年服務的合資格教學助理，發放最高1萬元人力穩定補助。款項將按受雇天數按比例計算，分四期支付，首期預定2027年1月發放。議會估計，這項安排在兩個財政周期的成本約3億2500萬元。

議會律師認為，泰勒法並未剝奪地方立法機關原有、可改善公職人員薪酬與工作條件的權限。市府則主張薪資應由談判決定，議會以立法給予特定員工補助會開創危險先例，其他市府雇員可能提出同類要求。

曼達尼競選期間曾支持教學助理補助，但上任後改變立場；市府與聯合教師工會(UFT)現行合約至2027年11月到期，雙方均表示正就永久提高教學助理薪酬進行談判。UFT會長穆格魯(Michael Mulgrew)表示，新學年初的工會調查發現，全市仍有數千個教學助理職缺，無法為高需求學生提供穩定支援。市議會數據亦顯示，截至3月全市教學助理空缺逾1000個，短缺導致部分身心障礙學生未獲法律保障的服務，並推高特殊教育相關程序案件支出。

市議長梅寧(Julie Menin)表示，法案經市議會一致通過，提供範圍有限、屬臨時性的人力穩定補助，並完整保留集體談判機制。(記者范航瑜╱攝影)