花燈、名車展…納蘇郡中秋月會20日登場

納蘇郡長布萊克曼與納蘇郡亞裔事務辦公室將於20日(周日)在艾森豪威爾公園舉辦第四屆「中秋月會」。(主辦方提供)

納蘇郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)與納蘇郡亞裔 事務辦公室(Office of Asian American Affairs)將於20日(周日)在艾森豪威爾公園(Eisenhower Park)舉辦第四屆「中秋 月會」(Mid-Autumn Moon Festival)，安排文化表演、花燈、藝術手作、名車展示及親子活動，邀請民眾共度中秋。

主辦方表示，現場將提供數量有限的免費花燈及贈品，並安排異國名車展示(Exotic Car Show)、藝術與手作活動，以及適合家庭參與的娛樂項目。

今年活動另安排民眾將個人化花燈放入園內小湖，主辦方提醒，免費花燈數量有限，民眾也可自備椅子及野餐墊到場。活動獲多家企業及社區組織支持，包括Asian Community Care Organization、PSEG Long Island、OceanFirst Bank、Global Bank等，並有多個華人及亞裔社團參與。

中秋月會將於20日在艾森豪威爾公園河邊餐廳(Lakeside Theatre)舉行，停車可使用第6及6A停車場；活動當天中午12時開放入場，下午4時開始暖場演出，主舞台節目於下午5時登場。如遇下雨，活動改至10月4日舉行。