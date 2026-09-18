我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓金與正批美軍演 揚言將採取「更具攻擊性」回應

習近平金磚峰會身體不適？俄媒還原真相：只是耳機故障

花燈、名車展…納蘇郡中秋月會20日登場

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
納蘇郡長布萊克曼與納蘇郡亞裔事務辦公室將於20日(周日)在艾森豪威爾公園舉辦第四...
納蘇郡長布萊克曼與納蘇郡亞裔事務辦公室將於20日(周日)在艾森豪威爾公園舉辦第四屆「中秋月會」。(主辦方提供)

納蘇郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)與納蘇郡亞裔事務辦公室(Office of Asian American Affairs)將於20日(周日)在艾森豪威爾公園(Eisenhower Park)舉辦第四屆「中秋月會」(Mid-Autumn Moon Festival)，安排文化表演、花燈、藝術手作、名車展示及親子活動，邀請民眾共度中秋。

主辦方表示，現場將提供數量有限的免費花燈及贈品，並安排異國名車展示(Exotic Car Show)、藝術與手作活動，以及適合家庭參與的娛樂項目。

今年活動另安排民眾將個人化花燈放入園內小湖，主辦方提醒，免費花燈數量有限，民眾也可自備椅子及野餐墊到場。活動獲多家企業及社區組織支持，包括Asian Community Care Organization、PSEG Long Island、OceanFirst Bank、Global Bank等，並有多個華人及亞裔社團參與。

中秋月會將於20日在艾森豪威爾公園河邊餐廳(Lakeside Theatre)舉行，停車可使用第6及6A停車場；活動當天中午12時開放入場，下午4時開始暖場演出，主舞台節目於下午5時登場。如遇下雨，活動改至10月4日舉行。

精華 FAQ

  • 活動將於20日周日在艾森豪威爾公園的Lakeside Theatre舉行，當天中午12時開放入場，下午4時先有暖場演出，主舞台節目則在下午5時開始。

  • 現場將安排文化表演、免費花燈、藝術與手作活動、親子娛樂，以及Exotic Car Show名車展示，並開放民眾將個人化花燈放入園內小湖，增添節慶氣氛。

  • 主辦方表示，如遇下雨，活動將順延至10月4日舉行；前往民眾可使用第6及6A停車場，現場也提醒免費花燈數量有限，建議自備椅子與野餐墊。

亞裔 中秋

上一則

世報「潮玩中秋」19日嗨翻法拉盛

下一則

教學助理發萬元補助 市府、議會掀法律戰
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

第35屆華埠中秋街會本周末登場　K-Pop舞蹈、餃子大賽添新亮點

第35屆華埠中秋街會本周末登場　K-Pop舞蹈、餃子大賽添新亮點
奇諾崗華美協會 9月19日中秋美食嘉年華

奇諾崗華美協會 9月19日中秋美食嘉年華
嗨中秋本周末登場 美食、萌寵秀、抽獎迎賓

嗨中秋本周末登場 美食、萌寵秀、抽獎迎賓
法拉盛19日中秋市集 近60攤好好逛

法拉盛19日中秋市集 近60攤好好逛

熱門新聞

華埠曼哈頓橋腳再釀死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

2026-09-10 15:04
「Wasian」由White與Asian兩字組合而成，泛指具有白人及亞裔血統者。圖為美國花式滑冰奧運金牌得主劉美賢(Alysa Liu)。(美聯社)

美亞裔多種族占五分之一 Wasian世代 再掀身分認同爭議

2026-09-13 07:27
圖為紐約曼哈頓地鐵。（美聯社）

「他們的人生沒理由做傻事」曼哈頓地鐵男女坐鐵軌遭撞

2026-09-14 17:33
紐約州能源負擔能力計畫(EAP)為所有收入低於本地區中位數的家庭提供水電帳單補貼折扣，但由於需要註冊申請，目前尚有250萬家庭符合條件但未享受到該補貼。圖為一名家庭主婦展示電費帳單。(美聯社)

你註冊了沒？紐約州水電補貼 250萬家庭尚未領取

2026-09-16 07:26
紐約一名馬姓華男以快遞、工作等名義詐欺多名嫌疑人，亞總會呼籲受害者出面共同搜集案件，以助警方開案調查。(記者馬璿╱攝影)

紐約華社爆連環詐騙 近百人受害

2026-09-12 07:22
聯邦白卡(Medicaid)新規明年起陸續上路，紐約市衛生局提醒，可能受到新工作要求影響的19至64歲白卡持有人，紐約州健保市場(NY State of Health)將在9月30日前寄出通知。(美聯社)

白卡新規倒數計時 紐約9月底前寄通知

2026-09-16 06:25

超人氣

更多 >
用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」
風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」

風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」
小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客

小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客
近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯
澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀

澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀