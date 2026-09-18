花燈、名車展…納蘇郡中秋月會20日登場
納蘇郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)與納蘇郡亞裔事務辦公室(Office of Asian American Affairs)將於20日(周日)在艾森豪威爾公園(Eisenhower Park)舉辦第四屆「中秋月會」(Mid-Autumn Moon Festival)，安排文化表演、花燈、藝術手作、名車展示及親子活動，邀請民眾共度中秋。
主辦方表示，現場將提供數量有限的免費花燈及贈品，並安排異國名車展示(Exotic Car Show)、藝術與手作活動，以及適合家庭參與的娛樂項目。
今年活動另安排民眾將個人化花燈放入園內小湖，主辦方提醒，免費花燈數量有限，民眾也可自備椅子及野餐墊到場。活動獲多家企業及社區組織支持，包括Asian Community Care Organization、PSEG Long Island、OceanFirst Bank、Global Bank等，並有多個華人及亞裔社團參與。
中秋月會將於20日在艾森豪威爾公園河邊餐廳(Lakeside Theatre)舉行，停車可使用第6及6A停車場；活動當天中午12時開放入場，下午4時開始暖場演出，主舞台節目於下午5時登場。如遇下雨，活動改至10月4日舉行。
活動將於20日周日在艾森豪威爾公園的Lakeside Theatre舉行，當天中午12時開放入場，下午4時先有暖場演出，主舞台節目則在下午5時開始。 現場將安排文化表演、免費花燈、藝術與手作活動、親子娛樂，以及Exotic Car Show名車展示，並開放民眾將個人化花燈放入園內小湖，增添節慶氣氛。 主辦方表示，如遇下雨，活動將順延至10月4日舉行；前往民眾可使用第6及6A停車場，現場也提醒免費花燈數量有限，建議自備椅子與野餐墊。
精華 FAQ
活動將於20日周日在艾森豪威爾公園的Lakeside Theatre舉行，當天中午12時開放入場，下午4時先有暖場演出，主舞台節目則在下午5時開始。
現場將安排文化表演、免費花燈、藝術與手作活動、親子娛樂，以及Exotic Car Show名車展示，並開放民眾將個人化花燈放入園內小湖，增添節慶氣氛。
主辦方表示，如遇下雨，活動將順延至10月4日舉行；前往民眾可使用第6及6A停車場，現場也提醒免費花燈數量有限，建議自備椅子與野餐墊。
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