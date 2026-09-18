江浙工商總會19日辦信託規畫講座

美國江浙工商總會宣布將於本月19日在法拉盛舉辦「信託規畫講座」。(記者鄭怡嫣╱攝影)

美國江浙工商總會宣布，將於本月19日在皇后區法拉盛 舉辦「信託規畫講座」，從法律及家庭財務規畫兩個專業角度，介紹信託、保險 、投資及家族治理等議題，講座旨在為社區家庭帶來真正實用的信息，協助民眾及早思考財富保障與世代傳承。

江浙工商總會會長張玲華表示，隨著華人 在美多年打拚、累積資產，愈來愈多人開始重視財富管理和資產傳承，但不少民眾仍認為信託、遺產規畫離自己很遠。她說，即使目前未必立即用得上相關工具，也可透過一次次接觸建立基本觀念，「聽一次、知識增加一次。」等真正有需要時，才能更清楚如何選擇。

講座協辦方、紐約人壽經理周蓉芳表示，完整的家庭財務規畫不能只看投資收益，也應考慮疾病、意外和老化等難以避免的風險，包括退休、保險保障、企業財務及財富傳承等，都應納入長期安排。

此次講座將由信託及遺產規畫律師冉燕飛主講，內容以高淨值家庭的「家族銀行」為主軸，涵蓋家族世代信託(Dynasty Trust)、人壽保險、投資組合及家族治理四個層面。其中包括利用跨世代信託降低婚姻、債務及訴訟等風險，以及透過保險、投資和家庭制度安排等，協助財富長期保存及傳承。

活動定於19日(周六)下午1時30分至3時30分，在法拉盛啟揚中心舉行，地址：法拉盛41大道133-29號一樓。主辦方表示，活動面向社區民眾，歡迎有興趣了解信託、家庭財務和財富傳承者參加。