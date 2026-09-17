我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI讓敵人更容易發動攻擊 國防部老舊網路出現國安風險

海關執法人員持槍性侵4華女 11罪成 恐囚終身

納蘇郡20日辦中秋月會 花燈、文藝表演、名車展登場

記者高雲兒╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
納蘇郡長布萊克曼與納蘇郡亞裔事務辦公室將於20日(周日)在艾森豪威爾公園舉辦第四...
納蘇郡長布萊克曼與納蘇郡亞裔事務辦公室將於20日(周日)在艾森豪威爾公園舉辦第四屆「中秋月會」。(主辦方提供)

納蘇郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)與納蘇郡亞裔事務辦公室(Office of Asian American Affairs)將於20日(周日)在艾森豪威爾公園(Eisenhower Park)舉辦第四屆「中秋月會」(Mid-Autumn Moon Festival)，安排文化表演、花燈、藝術手作、名車展示及親子活動，邀請民眾共度中秋。

主辦方表示，現場將提供數量有限的免費花燈及贈品，並安排異國名車展示(Exotic Car Show)、藝術與手作活動，以及適合家庭參與的娛樂項目。

今年活動另安排民眾將個人化花燈放入園內小湖，主辦方提醒，免費花燈數量有限，民眾也可自備椅子及野餐墊到場。活動獲多家企業及社區組織支持，包括Asian Community Care Organization、PSEG Long Island、OceanFirst Bank、Global Bank等，並有多個華人及亞裔社團參與。

中秋月會將於20日(周日)在艾森豪威爾公園河邊餐廳(Lakeside Theatre)舉行，停車可使用第6及6A停車場；活動當天中午12時開放入場，下午4時開始暖場演出，主舞台節目於下午5時登場。如遇下雨，活動改至10月4日舉行。

精華 FAQ

  • 活動將於20日周日在艾森豪威爾公園的Lakeside Theatre舉行，下午4時暖場、5時主舞台登場，入場時間為中午12時。

  • 主辦方安排文化表演、花燈展示、藝術手作、異國名車展示及家庭娛樂活動，並提供數量有限的免費花燈與贈品，讓民眾共度中秋。

  • 主辦單位已公布雨備方案，若20日遇雨，整場中秋月會將改至10月4日舉行，民眾也可自備椅子與野餐墊前往參與。

亞裔 中秋

上一則

英文一般也能進JFK？機場搶中文人才 時薪最高逾25元
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

第35屆華埠中秋街會本周末登場　K-Pop舞蹈、餃子大賽添新亮點

第35屆華埠中秋街會本周末登場　K-Pop舞蹈、餃子大賽添新亮點
奇諾崗華美協會 9月19日中秋美食嘉年華

奇諾崗華美協會 9月19日中秋美食嘉年華
嗨中秋本周末登場 美食、萌寵秀、抽獎迎賓

嗨中秋本周末登場 美食、萌寵秀、抽獎迎賓
嗨中秋19日、20日嘉年華 節目再升級還抽豪華大獎

嗨中秋19日、20日嘉年華 節目再升級還抽豪華大獎

熱門新聞

華埠曼哈頓橋腳再釀死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

2026-09-10 15:04
「Wasian」由White與Asian兩字組合而成，泛指具有白人及亞裔血統者。圖為美國花式滑冰奧運金牌得主劉美賢(Alysa Liu)。(美聯社)

美亞裔多種族占五分之一 Wasian世代 再掀身分認同爭議

2026-09-13 07:27
圖為紐約曼哈頓地鐵。（美聯社）

「他們的人生沒理由做傻事」曼哈頓地鐵男女坐鐵軌遭撞

2026-09-14 17:33
紐約州能源負擔能力計畫(EAP)為所有收入低於本地區中位數的家庭提供水電帳單補貼折扣，但由於需要註冊申請，目前尚有250萬家庭符合條件但未享受到該補貼。圖為一名家庭主婦展示電費帳單。(美聯社)

你註冊了沒？紐約州水電補貼 250萬家庭尚未領取

2026-09-16 07:26
紐約一名馬姓華男以快遞、工作等名義詐欺多名嫌疑人，亞總會呼籲受害者出面共同搜集案件，以助警方開案調查。(記者馬璿╱攝影)

紐約華社爆連環詐騙 近百人受害

2026-09-12 07:22
兩家中國加密貨幣公司涉嫌參與伊朗政權的石油黑市洗錢活動，被紐約南區聯邦檢察官辦公室提訴，要求沒收其6100萬元非法資金。（路透）

涉嫌助伊朗政權洗錢 2中國公司或被沒收6100萬

2026-09-15 13:24

超人氣

更多 >
南瓜別只會煮湯 紅茶入鍋熬煮香甜高級感

南瓜別只會煮湯 紅茶入鍋熬煮香甜高級感
郵輪看病貴？華人就診完 當場付1.7萬元

郵輪看病貴？華人就診完 當場付1.7萬元
公路旅行想買水果卻撲空 華人走進小鎮驚見「另一個美國」

公路旅行想買水果卻撲空 華人走進小鎮驚見「另一個美國」
近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯
郵輪優惠季 Costco最低163元出海 還有獨家福利

郵輪優惠季 Costco最低163元出海 還有獨家福利