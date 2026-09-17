犯罪數據準確性 市警承認偶有錯

市議會檢視市警犯罪統計，市警法律事務副局長格伯(右)和犯罪控制策略辦公室主管豪特(左)出席。(John McCarten╱NYC Council Media Unit╱攝影)

紐約市 議會公共安全委員會16日舉行聽證會，檢視市警犯罪統計的準確性，追問警員拒收報案、案件分類及數據修訂等問題。市警法律事務副局長格伯(Michael Gerber)承認，案件分類確實有時出錯，可能涉及訓練不足、疏忽或不當行為，強調警局設有多層審核及紀律機制，以發現並糾正問題。

會上有議員質詢，警方是否曾將較嚴重案件列為較輕罪名，例如將入室盜竊列為非法侵入或小額盜竊。格伯回答，這類情況確實會發生，但案件分類也可能因正常調查進展而改變。他表示，「警員有時會弄錯，這確實會發生」，警方會透過審核糾正，必要時採取紀律處分。

議員亦援引華盛頓廣場公園流傳的影片，以及其它地點傳出警員拒絕或勸阻民眾報案的情況，質疑報案處理是否影響統計完整性。格伯稱，相關影片中的情況「完全不可接受」，內務局已展開調查。

針對如何查出漏報，格伯表示，警方會抽查911報警及出勤紀錄，比對是否建立報案紀錄、內容是否正確。數據完整性單位持續進行隨機及針對性覆核，被選中審查的報案，通常約三至四周完成程序。

此外，犯罪審核小組每季審查各指揮單位，特別檢視未列入七大重罪的案件，以查找可能的分類錯誤，相關程序約需延續至下一季完成。

公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)則質詢，案件重新分類後，已公布的犯罪數字是否更新。格伯表示，分類改變後，統計會隨之修訂，統計平台「CompStat 2.0」、每月向州府提交的資料及月度新聞稿，均使用最新數字。

市警犯罪控制策略辦公室主管豪特(William Haut)在會上表示，截至8月底，七大重罪總數較去年同期下降6.2%。他指出，約四成重罪襲擊涉及家庭暴力，今年重罪襲擊的增幅則主要由針對公共服務人員的襲擊帶動，後者較去年同期增加逾五成。

委員會主席費利茲(Oswald Feliz)肯定槍擊及謀殺下降，但指出部分犯罪仍明顯高於疫情前水平。