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60%學生長期缺勤 布碌崙一小學遭促改革

記者胡聲橋╱紐約報導
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布碌崙康尼島188小學60%學生每年至少缺課18天。(谷歌街景)
布碌崙康尼島188小學60%學生每年至少缺課18天。(谷歌街景)

位於康尼島的188博迪小學(PS 188 Michael E. Berdy School)有60%的學生長期缺勤，60%的學生數學和閱讀標準化考試不及格。有人將這所學校視為市公立學校教育困境的典型案例，情況糟糕到教師們紛紛要求改革，推動學校轉型為職業技術學校。

布碌崙(布魯克林)188博迪小學僅有233名學生，從幼稚園到五年級。根據出勤紀錄，上學年有167名學生長期缺勤，即至少缺課18天。相關數據顯示，每天約有15%的學生缺課。該校的長期缺勤率幾乎是全市平均水平(33%)的兩倍。

與此同時，這所小學上學年只有40%的學生通過了州標準化閱讀考試，42%的學生在數學考試中取得了足夠高的分數，分別遠低於全市平均水平(50.2%和58%)。

該校幾乎所有學生都來自貧困家庭，主要是附近格雷夫森德(Gravesend)和瑟夫賽德花園(Surfside Garden)政府屋的孩子。根據統計，該校學生中約有52%是非洲裔，33%是西語裔。

188博迪小學的一位家長吉爾克里斯特(Nysheika Gilchrist)稱缺勤率高得「瘋狂」而「荒謬」，但她認為不能把所有責任都推給學校，必須追究家長的責任。「他們還是孩子。你們這是在放棄自己的孩子。孩子沒有理由缺勤」；「你們這是在讓他們失敗，尤其是在少數族裔聚居區……這讓我很難過。」

188博迪小學的「2025-2026學年綜合教育計畫」承認了出勤率低、數學和閱讀測驗成績差等問題，並表示已通過實施三級干預系統來解決長期缺課問題。該校還表示將採用小組教學和個性化教學來提升學生的成績。

與此同時，社區成員正在發起一項緊急求助計畫，呼籲學校將學生的範圍擴大到從幼兒園到八年級，並重新定位為一所「創新思維、職業技術教育和項目式學習」的學校。一些人認為，這種轉變將透過實踐教育和專案式學習更好地激發孩子的學習興趣，從而提高他們的閱讀理解能力和出勤率。

精華 FAQ

  • 最嚴重的是長期缺勤與學業落後並存，上學年有167名學生屬長期缺勤，約60%，而閱讀與數學標準化測驗通過率也明顯低於全市平均。

  • PS 188只有233名從幼稚園到五年級學生，幾乎都來自貧困家庭，主要住在附近公屋，學生約52%為非洲裔、33%為西語裔，缺勤率高達約15%。

  • 校方已用三級干預、小組教學和個性化教學來改善出勤與成績，社區則希望把學校擴大到8年級，轉型為強調創新思維、職業技術與項目式學習的學校。

布碌崙 公立學校 布魯克林

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