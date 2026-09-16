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亞裔50傑出企業家獎 迎25周年台裔黃俊逸跨足金融、房產及生技界獲肯定 指亞裔開始掌握創業主導權

記者曹馨元╱紐約報導
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名列本屆50名得主的黃俊逸(Chun Yi George Huang)，以其橫跨...
名列本屆50名得主的黃俊逸(Chun Yi George Huang)，以其橫跨金融、房地產及生物科技的經歷受到肯定。(圖片由受訪者提供)

亞美商業發展中心(AABDC)16日晚間在曼哈頓華爾街舉行第25屆「亞裔50傑出企業家獎」頒獎晚宴，表彰來自全美不同行業的亞裔企業家、企業高管及專業人士。

今年適逢獎項創辦25周年，也正值美國建國250周年。該中心創辦人兼總裁王章華(John Wang)表示，亞裔是美國發展敘事中不可或缺的一部分；本屆50名得主來自不同產業，展現亞裔在推動美國經濟、創新及職場多元化方面的影響力。

本屆最高榮譽「頂峰獎」(Pinnacle Award)頒給Church & Dwight董事長薩利格拉姆(Ravi Saligram)，表彰其長期的企業領導成就；「遠見影響力獎」(Visionary Impact Award)則由亞裔美國人基金會(The Asian American Foundation，TAAF)獲得，肯定該組織在促進亞太裔社群安全、歸屬感及經濟發展方面的工作。

名列本屆50名得主的台裔企業家黃俊逸(Chun Yi George Huang)，以其橫跨金融、房地產及生物科技的經歷受到肯定。他是地產公司橋塔集團(Bridge Tower Group)共同創辦人，集團主要在「陽光帶」(Sunbelt)市場從事土地及住宅開發、物業管理和出租營運，管理資產規模約15億元。

與一般房地產企業家不同，黃俊逸最初接受的是醫學及科學訓練。他在約翰霍普金斯大學取得分子醫學及生物化學博士學位，其後轉入金融業。這段跨領域經歷後來成為他進入房地產市場的基礎。

「很多機會都來自於我不太說『不』」，黃俊逸說，自己的事業路徑看似不尋常，卻讓不同領域的興趣及長處得以結合。「對於金融、投資，我都有興趣，抱著可以試一試的心態，也就走到今天。」他表示，科學、金融與房地產都講求數據分析、風險判斷及解決問題，早年訓練也成為其制定投資策略的基礎。

黃俊逸同時持續投入醫療領域，擔任生技公司Entopsis財務長，以材料科學及AI篩查技術開發診斷工具；並共同創辦Humavi，研發實體腫瘤療法及藥物輸送技術。他看好AI推動疾病篩查、診斷及治療發展，未來將在AI與醫療結合領域投入更多心力。

黃俊逸並支持德州大學達拉斯分校台灣研究院。談到亞裔在美國商界的發展，他認為，限制亞裔晉升的「玻璃天花板」近年正逐漸消退。隨著科技及AI產業崛起，愈來愈多亞裔出任企業高管或創辦AI新創公司，顯示亞裔已不再只集中於技術職位，也開始掌握企業決策及創業主導權。

亞美商業發展中心16日晚間在曼哈頓華爾街舉行第25屆「亞裔50傑出企業家獎」頒獎...
亞美商業發展中心16日晚間在曼哈頓華爾街舉行第25屆「亞裔50傑出企業家獎」頒獎晚宴。(記者曹馨元╱攝影)

精華 FAQ

  • 這是第25屆頒獎晚宴，且適逢獎項創辦25周年與美國建國250周年，象徵亞裔在美國經濟、創新與多元職場中的影響力持續擴大。

  • 他兼具醫學、生物化學、金融與房地產背景，並共同創辦Bridge Tower Group，另在Entopsis與Humavi投入生技與AI醫療應用，展現跨領域創業能力。

  • 他認為限制亞裔晉升的玻璃天花板正逐漸消退，隨著科技與AI產業崛起，愈來愈多亞裔不只擔任技術職，也開始掌握企業決策與創業主導權。

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