皇后區家長領袖鄧炳強獲提名 角逐市教育政策小組主席

長年參與皇后區公校及家長事務的鄧炳強(Alan Ong)，16日獲紐約州眾議長希士提(Carl Heastie)提名，角逐紐約市教育政策小組(Panel for Educational Policy，PEP)主席。(州眾議會提供)

長年參與皇后區 公校及家長事務的鄧炳強(Alan Ong)，16日獲紐約州 眾議長希士提(Carl Heastie)提名，角逐紐約市教育政策小組(Panel for Educational Policy，PEP)主席。

鄧炳強目前擔任州眾議員 李羅莎(Nily Rozic)的幕僚長，也是PEP成員及社區參與委員會主席。此前，他曾任家長教師會(PTA)主席及第26學區委員會(CEC 26)主席，長期參與皇后區的教育及社區事務。

鄧炳強表示，公共教育對他而言既是作為家長的自身經驗，也是多年來與家庭、教育工作者及倡議人士合作的公共議題，若最終獲選，希望推動一個更透明、合作並以學生福祉為核心的PEP。

希士提表示，鄧炳強多年來與家長及教育工作者合作，並持續為學校和社區發聲，其經驗及公共服務背景適合領導PEP。李羅莎則表示，作為幕僚長，鄧炳強長期處理複雜的教育及社區議題，同時與皇后區家庭保持密切聯繫。

希士提此次提名，為紐約市PEP年度主席遴選程序的一部分。依現行州教育法，PEP主席是一席獨立成員，由州眾議長、州參議會多數黨領袖及州教育評議委員會(Board of Regents)主席各自提名一名合資格人選，再由紐約市長從三人中選出最終主席。若市長三人均不接受，最多還可再要求兩輪、每輪三人的新名單。

主席任期一年，原則上每年9月15日開始，同一人可再獲續任一次，但不得連續擔任超過兩屆。

PEP可視為紐約市公校體系的重要治理及表決機構，目前共有24名具投票權成員，包括13名市長任命者、五名由各區區長任命者、五名由各區學區委員會主席選出的代表，以及一名獨立主席。校長及市主計長則為無投票權的當然成員。

PEP的權力直接涉及學生和家長，包括表決學校關閉、逐步停辦、年級重組、校址搬遷及不同學校共用校舍(co-location)等重大校舍使用方案；部分教育局採購及合約，特別是價值超過100萬元或採用非公開競標方式的合約，也須經PEP批准。主席除主持每月會議外，也是各委員會的當然成員，負責協調委員參與及會議運作。