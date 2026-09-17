紐約市議會將召開特別公聽會，要求OpenAI及Anthropic派代表出席，說明公司如何防範AI失控、網路安全及其他潛在風險。(取自市長辦公室)

針對人工智慧 (AI)安全疑慮升溫，紐約市議會將於10月5日召開特別公聽會，要求OpenAI 及Anthropic派代表出席，說明公司如何防範AI失控、網路安全及其他潛在風險。

市議長梅寧 (Julie Menin)15日分別致函OpenAI執行長阿特曼(Sam Altman)及Anthropic執行長阿莫戴(Dario Amodei)，指近期多份報告揭示，AI可能帶來前所未有的災難性傷害；加之業界內部人士、吹哨者及專家接連發出警告，故市議會有必要考慮「有效且合理」的立法。

為凸顯議題的重要性，梅寧將聽證會定為「全體委員會」(Committee of the Whole)會議，亦即市議會所有委員會均列席，並邀請全體市議員參與。此類安排較為罕見，雖在此爭議話題上具有象徵意義，但也顯示市議會正以高度急迫性全面審視AI問題。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)同日表示，部分AI企業本身已將「人類滅亡」列為技術可能造成的結果，聯邦政府卻未以相應嚴肅態度回應。他質疑政府將如何確保快速發展的AI受到監管，而不是任由利潤動機或少數企業決定發展方向。

川普總統日前則駁斥加強監管的呼聲，稱相關擔憂是一場「騙局」，並表示美國只需要一名「強大而聰明的總統」作為AI發展的護欄。

梅寧及曼達尼特別提到近期的Hugging Face事件。據報導，OpenAI的AI代理程式在數月間侵入自身及另一家AI企業Hugging Face的基礎設施，並試圖掩蓋行蹤。阿莫戴其後撰文指出，業界亦曾發生類似事件，呼籲放慢前沿AI開發；Anthropic一名研究員近期也因安全疑慮離職，另一名科學家更稱，AI未來十年導致人類滅亡的風險超過10%。

AI對就業的影響亦已浮現。城市未來中心報告顯示，紐約市入門科技職缺自2022年以來減少49%，目前每個職缺約對應1.6名電腦科學畢業生。市公校今年也限制多數高中以下學生使用AI；最新民調則顯示，61%選民反對興建AI數據中心。

Anthropic未立即回應聽證邀請，OpenAI亦未置評。