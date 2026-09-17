法拉盛中秋遊行出門留意部分路段將封閉

法拉盛發展中心負責人傅鶴鳴(中)表示，希望透過不同族裔共同參與的方式，展現法拉盛多元文化特色。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛 發展中心將於19日(周六)舉辦年度中秋 系列活動，包括多族裔遊行、音樂演出、放風箏、吃月餅比賽及晚間焰火秀，預計有20多個族裔團體參與。主辦方提醒，焰火施放期間，緬街(Main Street)、艾爾德大道(Elder Avenue)及寇登街(Colden St.)部分路段將實施臨時封閉，居民及駕駛人應提前安排出行。

法拉盛發展中心負責人傅鶴鳴表示，相關中秋活動今年已邁入第26年，希望透過不同族裔共同參與的方式，展現法拉盛多元文化特色，並促進不同社區之間交流。

當日下午，活動將先從適合家庭參與的戶外項目開始。下午3時至7時，民眾可在緬街、植物園對面的公園參加放風箏活動；45大道與寇登街交口草坪則安排音樂演出，由一支向The Beatles致敬的四人樂隊於下午5時至晚間8時演唱多首經典歌曲。

族裔大遊行將於下午5時展開，20多支具有不同國家和民族文化特色的隊伍，以及法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis High School)百餘名軍訓隊員，將從緬街聖喬治教堂(St. George's Church)出發，沿緬街前往植物園對面的公園。下午6時30分，主辦方還將從參與遊行者中選出十餘人參加吃月餅比賽。

晚上8時將舉行約15分鐘的大型焰火表演。主辦方表示，民眾可從緬街、寇登街及艾爾德大道一帶觀看。配合焰火施放及安全管制，相關路段預計於晚7時30分至8時30分封閉，行人及車輛均不得通行。

活動將於19日下午起在法拉盛緬街及植物園周邊舉行，焰火秀預計晚8時開始。詳情可致電法拉盛發展中心(917)375-7740查詢。