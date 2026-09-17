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長島鐵人三項 34歲東亞裔男子1.5哩泳賽段昏迷身亡

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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圖為鐵人三項賽，示意圖。(歐新社)
圖為鐵人三項賽，示意圖。(歐新社)

一名34歲皇后區的東亞裔男子，近日參加長島漢普頓地區鐵人三項賽，在公開水域游泳賽段，突然出現異常並失去意識。救生員及其他參賽者合力將他救上槳板，一路施行心肺復甦術(CPR)，上岸後急救人員再使用自動體外心臟去顫器(AED)搶救，男子最終仍在醫院不治，確切死因仍待調查。

警方確認，死者為居住皇后區長島市的鍾林(Lin Chung，音譯)。事發於13日(周日)上午約7時9分，他當時參加在薩格港(Sag Harbor)舉行的「紀念塔皮尼安鐵人三項賽(Mighty Hamptons Steve Tarpinian Memorial Triathlon)」，正在諾亞克灣(Noyack Bay)進行全長1.5哩的游泳賽段。警方表示，有人發現鍾林在水中掙扎，其後失去意識。

南安普敦新聞報(Southampton Press)報導，現場救生員看到鍾林遇險後立即下水，多名正在比賽的選手也停下協助，眾人以槳板將他托出水面。一名參賽者Bill Hughes回憶，他與數名女選手一路踢水協助推動槳板，救生員則持續為鍾林做胸外按壓並調整其身體位置，避免他從濕滑的板面掉回水中。

鍾林被送上岸後，更多救生員及南安普敦鎮警員加入急救，並使用AED。其後他被緊急送往石溪南安普敦醫院(Stony Brook Southampton Hospital)，但最終宣告死亡。南安普敦鎮鎮警方及蘇福克郡法醫辦公室目前仍在調查，官方尚未公布死因；主辦單位則稱，他是在游泳過程中發生「醫療緊急狀況」。

主辦方EventPower在聲明中對死者家屬及友人致哀，表示鐵人三項社群失去了一名成員。根據賽事官方資料，這項比賽是美國歷史較悠久的奧運距離鐵人三項之一，完整賽程包括1.5哩游泳、23.8哩單車及6.2哩跑步；游泳路線位於諾亞克灣沿岸公開水域。

這也是漢普頓一帶近期第二宗引起關注的游泳死亡事件。38歲、曾參加美國國家隊鐵人三項賽事的曼哈頓男子Spencer Korwin，本月2日在附近Shelter Island度假期間晨泳後失蹤，數小時後被發現死亡。當地警方曾提醒，即使是經驗豐富的泳者，在公開水域仍可能面對潮汐、水流及船隻活動等風險。

精華 FAQ

  • 他是在薩格港舉行的「紀念塔皮尼安鐵人三項賽」中出事，當時正在諾亞克灣完成全長1.5哩的公開水域游泳賽段，途中被發現異常並失去意識。

  • 救生員先下水，與多名參賽者合力把他托上槳板，沿途持續做CPR；上岸後，更多救生員與警員接手，並使用AED急救，之後送醫。

  • 警方確認死者為居住皇后區長島市的鍾林，蘇福克郡法醫仍在調查確切死因；主辦方則表示，他是在游泳過程中發生醫療緊急狀況，並向家屬致哀。

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