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威徹斯特社區學院爆揮刀互毆 3人刺傷2嫌被捕

編譯馬雯婷／綜合報導
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位於威徹斯特郡郊區的威徹斯特社區學院(Westchester Community...
位於威徹斯特郡郊區的威徹斯特社區學院(Westchester Community College)16日在校園內發生刺傷事件，造成三人受傷，另有兩人遭警方拘留。圖為該校校園。(取自威徹斯特社區學院官網)

威徹斯特郡警方16日表示，當天位於郊區的威徹斯特社區學院(Westchester Community College)校園內發生刺傷事件，造成三人受傷，另有兩人遭警方拘留。

警方表示，當天中午約12時40分，郡警察接獲911報案，稱校園內有多人受傷。警方隨即趕往這座占地廣大的校區。

三名傷者均被送往當地醫院接受治療。目前，他們的傷勢情況尚未公布，警方也尚未透露涉案人員的身分。

警方表示，案發現場已檢獲一把刀。

威徹斯特郡警察局在聲明中表示，「目前，威徹斯特郡警方的巡邏警員及刑事偵探正持續調查這起事件的完整經過。沒有其他嫌疑犯正在被追捕，校園社群也沒有持續性的威脅」。

一則發布於 X平台(帳號 @TheLoganWheeler)的影片顯示，多人在衝突過程中互相毆鬥，隨後兩人倒地，衝突仍持續進行。影片中可聽到學生尖叫喊著：「停下！」另一人則大喊：「他有刀！」

先前有初步報告稱有三人被刺傷，但警方隨後澄清該資訊不實。警方未透露引發打鬥的原因，僅稱事件源於四名互相認識的人之間的爭執，四人包含現任與前任學生，其中三名為男性、一名為女性。警方也未宣布對兩名嫌疑人指控的罪名。事件仍在調查中。

該所擁有80年歷史的學院隸屬於紐約州立大學系統，擁有約9000名學生和218英畝的校園。

圖為警車示意圖。（美聯社）
圖為警車示意圖。（美聯社）

精華 FAQ

  • 警方表示，事件造成3人受傷並送醫治療，另有2人遭拘留；現場已查獲1把刀，警方強調目前沒有其他嫌疑犯正在被追捕。

  • 警方指出，衝突源於4名彼此認識的人之間的爭執，包含現任與前任學生，其中3名為男性、1名為女性；案件細節仍在調查中。

  • 威徹斯特郡警方表示，巡邏警員與刑事偵探正持續釐清整起事件經過，並稱校園社群沒有持續性威脅，相關指控也尚未公布。

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