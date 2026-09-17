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59歲婦女陳屍家中 丈夫遭起訴 愛犬下落不明

記者馬璿／紐約報導
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一名59歲女子於14日上午被發現陳屍在自家寓所，同居的丈夫被捕並被控罪。(谷歌街...
一名59歲女子於14日上午被發現陳屍在自家寓所，同居的丈夫被捕並被控罪。(谷歌街景圖)

布碌崙(布魯克林)貝瑞吉一名59歲幼教老師14日被發現陳屍公寓，頭部有明顯外傷，送醫後不治，警方調查後於15日晚間指控其47歲丈夫涉嫌謀殺。據悉，兩人結婚約10年，案發當天，死者兒子因母親未依約到校授課、聯絡不上而報警查看，得知噩耗後憑直覺尋人，最終在日落公園發現繼父獨自坐在母親車內，隨即以自己的車輛將對方逼停攔下，協助警探將其逮捕歸案。警方仍在調查案發經過，死者飼養的愛犬也在案發後下落不明。

警方及執法消息人士指出，死者瑪莉亞·格蘭達(Maria Ines Granda)於14日上午9時30分許，被發現臉朝下倒在第79街近第三大道公寓內的沙發上，頭部有明顯外傷，送醫後仍被宣告不治。

死者繼子沃斯奎茲(Fortino Vasquez)表示，母親周一未依約到校授課，校方因此與他聯繫，他隨即報警要求警方前往公寓查看。當天稍晚，警探請他到母親公寓會面，才得知母親已遇害。沃斯奎茲說，由於當天上午他亦聯絡不上繼父馬魯西奧·格蘭達(Mauricio Granda)，便隨即告知警探應留意繼父的行蹤。

沃斯奎茲說，他憑直覺開車前往繼父先前在日落公園的舊居，途經52街時認出母親的車輛，發現繼父就坐在車內。他於是立即報警。警方將馬魯西奧逮捕後，晚間提出謀殺罪指控。

沃斯奎茲表示，其母親出生於墨西哥，移民美國後取得公民身分，多數親人仍在墨西哥。她考取普通教育發展證書(GED)後就讀杜魯學院(Touro College)，之後任教於紐約市公立學校啟蒙計畫，擔任幼稚園前教師多年。

沃斯奎茲說，母親與繼父結婚約10年，據他所知兩人之間並無暴力史。

案發後有人目擊格蘭達帶著愛犬Canelo離開公寓，但警方逮捕他時，狗已不知去向。沃斯奎茲說，母親將這隻狗視如己出，呼籲民眾協助尋找愛犬下落。

精華 FAQ

  • 死者是59歲的瑪莉亞·格蘭達，在布碌崙貝瑞吉住家內被發現時臉朝下倒在沙發上，頭部有明顯外傷，送醫後仍被宣告不治。

  • 警方在15日晚間指控死者47歲丈夫馬魯西奧·格蘭達涉嫌謀殺。死者兒子發現繼父疑似在母親車內，開車攔下並通報警方，協助完成逮捕。

  • 死者兒子表示母親多年前從墨西哥移民美國，任教多年且與丈夫結婚約10年，未聞暴力史；目前她飼養的愛犬Canelo也在案發後失蹤，仍待尋找。

日落公園 布碌崙 布魯克林

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