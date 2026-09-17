女子乘車失控飆死亡威脅 北線列車急煞疏散 全線停擺20分鐘
16日早高峰期間，一列駛往曼哈頓的北線鐵路(Metro North)列車上出現險情，一名女性乘客精神失常，向同車其他乘客發出口頭死亡威脅，導致列車在曼哈頓大中央車站(Grand Central)附近緊急制動並疏散。混亂情況打亂了當日早間北線鐵路的正常運營組織，全線停電超過20分鐘。
據大都會運輸署警方(MTAPD)通報，事發列車16日早7時12分自康州新迦南(New Canaan)發出，預計8時30分左右抵達終點大中央車站。在車輛駛入曼哈頓中城、即將抵達終點站時，車上一名名為桑特羅(Hannah Jane Santero)的女性乘客突然情緒失控，多名目擊者表示她向其他乘客大喊「這將是你們在世的最後一天」。
隨後，車上有乘客拉動緊急制動開關，使列車在抵達月台前煞停在行車軌道上，然後車上約60名乘客透過緊急逃生窗離開車廂，沿鐵軌步行撤離至車站。撤離事件發生時，北線鐵路職員為確保安全，緊急切斷了第三軌供電，導致整個大中央區間的列車全部失去動力、被困在鐵路正線上。直到撤離完成後，才在8時50分左右恢復供電。當事列車隨即自行移動至月台，讓車上剩餘約650名乘客全部下車。
據警方通報，本次事件未造成人員傷亡。經初步調查，肇事者桑特羅現年32歲，任職於一間大型會計師事務所，目前她已被捕，並被警方送至醫療機構評估精神狀況。桑特羅有可能面臨「恐怖威脅」的指控。
事件發生在16日早高峰，列車自康州新迦南開往曼哈頓大中央車站，接近終點、進入曼哈頓中城時出現緊急狀況，影響北線鐵路早間正常營運。 據目擊者稱，32歲女乘客突然情緒失控，向其他乘客大喊死亡威脅，車上有人拉動緊急制動，列車在月台前煞停，乘客隨後從逃生窗撤離。 撤離期間第三軌供電被切斷，整個大中央區間列車一度失去動力並停擺超過20分鐘，幸未造成人員傷亡；肇事者已被捕，並送醫評估精神狀況。
精華 FAQ
事件發生在16日早高峰，列車自康州新迦南開往曼哈頓大中央車站，接近終點、進入曼哈頓中城時出現緊急狀況，影響北線鐵路早間正常營運。
據目擊者稱，32歲女乘客突然情緒失控，向其他乘客大喊死亡威脅，車上有人拉動緊急制動，列車在月台前煞停，乘客隨後從逃生窗撤離。
撤離期間第三軌供電被切斷，整個大中央區間列車一度失去動力並停擺超過20分鐘，幸未造成人員傷亡；肇事者已被捕，並送醫評估精神狀況。
上一則
「真光傳城」 9月重點聚會接力登場
下一則