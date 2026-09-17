台灣、紐約、古巴三地養成 徐崇育演奏出自己的爵士樂

徐崇育在皇后區法拉盛市政廳演奏低音提琴，演出融合爵士、Afro-Cuban音樂與他的個人創作。(圖／Nir Arieli提供)

在曼哈頓 中城爵士俱樂部The Pocket小小舞台上，擠著十多名樂手。薩克斯風、長號、小號分成數排，鼓、康加鼓與其他打擊樂器散在兩側，低音提琴手徐崇育站在最後排靠牆的一角。

8月18日晚間，他以客席貝斯手身分加入Arturo O'Farrill領軍的Afro Latin Jazz Orchestra。上下半場各有兩首是徐崇育的作品，其餘曲目，他就跟著樂團演奏原有曲目。

「很刺激，他們前一天才給我譜，完全沒有彩排，就直接上台」。

幾天前，他才和部分團員在皇后區法拉盛市政廳演出，但The Pocket這場又換了幾名樂手，其中有人此前沒有和他合作過。徐崇育說，大樂團裡的樂手對固定曲目非常熟悉，現場看指揮、聽彼此的訊號，就能知道音樂往哪裡走。

徐崇育與Arturo O'Farrill率領大樂團在皇后區法拉盛市政廳演出，舞台上集結薩克斯風、銅管、鋼琴、打擊樂與低音提琴等樂器。(圖／Gus Philippas提供)

來美念碩士 實為學音樂

徐崇育25歲才正式開始學低音提琴。

他大學念企業管理，來美後先攻讀英語教學碩士。談起當初的選擇，他笑說，念英語教學某種程度上「像是出國的藉口」，因為真正想做的是到紐約學音樂。

他選學校時，就希望同一所大學既有英語教學，也有爵士音樂科系。紐約市立大學(CCNY)正好符合條件。他先完成英語教學研究所課程，同時花約兩年苦練樂器，之後才考進大學部爵士系。

進入爵士系後，他很快感受到和同學之間的差距。

身邊有人四、五歲就開始學古典音樂，有人出身音樂世家，早已累積十多年訓練，徐崇育卻還在練最基本的音準。

他回憶說，當時和多名室友合租，身邊住的也都是程度很高的音樂人。白天練琴，晚上上課，回到住處，看到的仍是一群比自己早學多年的人。

他記得自己常問一句話：「我這麼愛音樂，音樂什麼時候才會愛我？」

徐崇育(右)與Arturo O'Farrill在皇后區法拉盛市政廳合作演出。(圖／Nir Arieli提供)

因一場演出 結識音樂家

徐崇育會拿起低音提琴，則和服兵役時的一次相遇有關。

約2000年前後，他在高雄左營當兵，爵士低音提琴家Cecil McBee到高雄演出。徐崇育鼓起勇氣，手寫一封信給McBee。

沒想到對方真的回了。McBee在信裡鼓勵他，如果想學爵士，可以來紐約，也直接提醒他，這裡競爭非常激烈。

徐崇育退伍後去了紐約。之後再見到McBee，對方帶他去買人生第一把低音提琴。

進入CCNY後，他又因古典鋼琴老師認識另一批爵士樂 手。那位老師正是Arturo O'Farrill的妻子，常給學生爵士俱樂部的票。徐崇育也是在那段期間認識拉丁爵士低音提琴家Andy González，之後開始向他學習。

徐崇育在曼哈頓The Pocket爵士俱樂部加入Arturo O'Farrill領軍的Afro Latin Jazz Orchestra，站在樂團後排演奏低音提琴。(圖／Calice Chen提供)

到地鐵走唱 漸累積經驗

課堂之外，他也靠一場一場演出累積經驗。

學生時期，他曾在哈林區St. Nick's Pub、中央公園和紐約地鐵走唱。徐崇育說，貝斯手在爵士樂團裡需求大，因此即使還是學生，也有不少演出機會。

他曾跟著一名長期在地鐵演出的老樂手跑不同站點。對方帶著兩支小號，有時在站內，有時到站外。

低音提琴體積龐大，每次換站都得搬著琴上下樓梯。一整天下來體力消耗很大，徐崇育說，有時甚至需要三名貝斯手輪流支援。

地鐵裡沒有人專程來聽音樂。列車進站、廣播、人群交談全混在一起，團員仍得彼此聽節奏、看訊號，把曲子繼續演下去。

多年後，他和O'Farrill又在古巴 碰上。一場由O'Farrill加入徐崇育的團，另一場則由徐崇育加入O'Farrill的三重奏。幾次合作後，兩人開始談之後若在紐約碰面，可以再做些什麼。

這些年，徐崇育也一路把自己對拉丁音樂的興趣往古巴更深處追。

Arturo O'Farrill(左)指揮演出，徐崇育(中)演奏低音提琴。兩人在皇后區法拉盛市政廳以大樂團編制合作徐崇育的原創作品。(圖／Gus Philippas提供)

台、古神祇 寫進創作中

2014年，他前往古巴參加哈瓦那爵士音樂節，開始接觸Batá鼓，以及背後的Yoruba宗教與神話系統。

Batá通常由三面大小不同的雙頭鼓組成，在古巴宗教傳統中，與祭祀Orisha神祇的儀式密切相關。徐崇育後來把一套傳統手工Batá鼓帶回台灣，繼續研究節奏和神話。

他注意到，古巴神祇中的一些特質，和自己熟悉的台灣民間信仰有相似之處。

與海洋、母性相關的Yemayá，讓他想到媽祖；與雷電、力量相關的Changó，以及與鐵、戰爭相關的Ogún，使他聯想到關聖帝君等武神；與河流、愛和美有關的Ochún，也讓他想到華人文化裡熟悉的女性神祇形象。

他後來把這些元素寫進個人創作，把Afro-Cuban節奏、Batá鼓、爵士大樂團編制，和台灣成長經驗放在一起。

徐崇育說，年輕時最在意的是自己起步晚，總覺得技巧追不上別人；後來才慢慢發現，如果只照著美國或古巴樂手既有的方式演奏，很難留下自己的辨識度。

到古巴、邁阿密等地演出時，他逐漸發現，「一個台灣人為什麼會做非洲古巴音樂(Afro-Cuban Music)」，往往是觀眾最感興趣的地方。

「如果只是模仿他們，那我就是一個普通的追隨者」。

8月中在法拉盛市政廳的演出，徐崇育演奏了更多自己的作品。Batá鼓、Afro-Cuban節奏、爵士大樂團，以及他從台灣民間信仰找到的靈感，都在同一場演出裡出現。

他形容，那一晚像是這些年累積下來的一個「大結尾」。

20多年後，徐崇育不再追問自己和別人還差多少。台灣、紐約與古巴留下的節奏、文化與生活經驗，逐漸成了他最獨特的個人風格。