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台灣藝術家林世寶「和平鐘」紐約敲響 台跨黨派立委齊聚

記者馬璿／紐約報導
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當日駐紐約台北經濟文化辦事處大使李志強，以及民進黨立委王義川、國民黨立委葉元之、...
當日駐紐約台北經濟文化辦事處大使李志強，以及民進黨立委王義川、國民黨立委葉元之、民眾黨立委蔡春綢等跨黨派代表齊聚一堂登上遊船。(主辦方提供)

由台灣藝術家林世寶發起的「和平鐘」計畫，於9月13日在紐約舉行第二站敲鐘儀式，活動由盾牌藝術基金會(Shield Art Foundation)主辦。當日駐紐約台北經濟文化辦事處大使李志強，以及民進黨立委王義川、國民黨立委葉元之、民眾黨立委蔡春綢等跨黨派代表齊聚一堂，共同拉繩敲鐘，為世界和平獻上祝福。

當天中午12時，和平鐘自史泰登島(Staten Island)Miller's Launch Pier 7½登船啟航，途經東河、哈德遜河及總督島(Governors Island)、聯合國總部，最終抵達自由女神像前，沿途舉行多次敲鐘儀式。航程中，大提琴與雙簧管樂手隨行演奏，樂音伴隨鐘聲在海面上迴盪。有別於今年4月台灣首站在陸地上敲響，林世寶表示，此次希望串聯海、陸、空三個場域的展演構想，因此改以遊船形式，讓和平鐘的祝福隨航程遍及紐約港灣周邊。

這項計畫由旅居紐約近40年的林世寶發起。2022年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭當天，他展開「一祈一繪」(One Painting One Prayer)計畫，盼透過藝術的力量促進和平進程，隨後便每日創作一幅小畫義賣募款，援助烏克蘭前線，至今已完成超過1700幅作品，募款金額超過20萬元。2023年，他親赴烏克蘭前線，向馬爾哈涅茨市(Marhanets)首長提出構想，希望將戰爭遺留的砲彈殘骸回收鑄造成「和平鐘」，象徵將武器轉化為樂器的意象。

此外，由於殘骸材質多為鋼鐵，無法產生鐘聲共鳴，林世寶因此決定先於台灣鑄造一座高9.4呎、重1.8噸，鐘身刻有烏克蘭國花向日葵與和平鴿圖案的銅製和平鐘，並於今年4月17日在國立臺灣博物館前揭幕。

台灣站敲響後，和平鐘已於今年8月運抵紐約，此次為和平鐘世界巡迴的第二站。紐約站結束後，和平鐘將運往烏克蘭。屆時林世寶計畫以當地回收的砲彈殘骸，鑄造第二座和平鐘，完成一段跨越台灣、紐約、烏克蘭三地、用藝術轉化戰爭傷痕的旅程。

這座銅製和平鐘高9.4呎、重1.8噸，鐘身刻有烏克蘭國花向日葵與和平鴿圖案。(主...
這座銅製和平鐘高9.4呎、重1.8噸，鐘身刻有烏克蘭國花向日葵與和平鴿圖案。(主辦方提供)

由台裔藝術家林世寶發起的「和平鐘」計畫，於9月13日在紐約舉行第二站敲鐘儀式。(...
由台裔藝術家林世寶發起的「和平鐘」計畫，於9月13日在紐約舉行第二站敲鐘儀式。(主辦方提供)

精華 FAQ

  • 活動由盾牌藝術基金會主辦，並有駐紐約台北經濟文化辦事處大使李志強，以及民進黨、國民黨、民眾黨立委等跨黨派代表到場，共同拉繩敲鐘祝福世界和平。

  • 台灣首站是在陸地上敲響，紐約站則改以遊船形式進行，從史泰登島出發，經東河、哈德遜河、總督島與聯合國總部，最後抵達自由女神像前。

  • 他在俄烏戰爭爆發後以藝術推動和平，先以每日小畫義賣援烏，後提出以砲彈殘骸鑄鐘構想；紐約站結束後，和平鐘將運往烏克蘭再續鑄造。

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