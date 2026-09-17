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馬來西亞(旅美)聯誼會 慶成立42周年

記者顏潔恩／紐約報導
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馬來西亞(旅美)聯誼會日前在皇后區法拉盛的新木蘭酒家，慶祝該會成立42周年暨馬來...
馬來西亞(旅美)聯誼會日前在皇后區法拉盛的新木蘭酒家，慶祝該會成立42周年暨馬來西亞69周年國慶日。(主辦單位提供)

馬來西亞(旅美)聯誼會(MMA)日前在皇后區法拉盛的新木蘭酒家，慶祝該會成立42周年暨馬來西亞69周年國慶日；主辦方在晚宴前用馬來糕點款待來賓，並宣布上個月該會董事代表回到大馬與當地政府積極交流，談及許多投資發展機會，以及爭取在紐約設立身分證辦理點等事宜。

當日活動出席者包括馬來西亞駐紐約總領事及多位駐外機構成員，聯誼會會長Peter How表示，聯誼會42年來一直肩負推廣馬來西亞文化與凝聚僑社的使命，成為連結馬美兩地的橋梁。

共同主席廖瑞龍(Jack Liaw)則提到董事代表8月返馬與馬六甲州當地政府交流，談及包括投資、設廠、業務發展、以及Malaysia My Second Home(MM2H)退休和長期居留計畫等，期待推動一個雙向造福大馬人的計畫，「一方面希望把美國的投資者、企業和項目帶到馬六甲，另一方面也協助馬來西亞的企業進入美國市場」。

聯誼會董事局主席邦君雄表示，此次回馬來西亞也向國會積極爭取在紐約為旅美公民辦理身分證、出生證明等文件的事宜，過去馬來西亞國民登記局曾於2024年派員到紐約，為旅美公民辦理文件，當時約有2000人獲得服務，但仍有不少申請者未能趕上辦理。

他強調需要待國會成員同意，並在國會議席中通過，才能在海外設立辦理身分證的據點，若能成功那不僅是旅美公民能夠獲益，相關措施也將在其他海外國家實施，「在這件事情上，我們將持續爭取到底」。

當晚到場的民選官員包括州眾議員金兌錫(Ron Kim)、市議員黃友興(Phil Wong)、馬泰(Christopher Marte)、以及州參議員劉醇逸(John Liu)代表等人。

精華 FAQ

  • 活動在皇后區法拉盛舉行，重點是慶祝馬來西亞(旅美)聯誼會成立42周年，同時也一併慶祝馬來西亞69周年國慶日，並以馬來糕點款待來賓。

  • 董事代表8月返馬後與馬六甲州政府交流，討論投資、設廠、業務發展，以及Malaysia My Second Home(MM2H)退休與長期居留計畫，希望促成雙向合作。

  • 因為旅美公民辦理身分證、出生證明等文件需求很大，2024年曾有約2000人受惠但仍有人錯過。若國會通過，未來可在海外設據點並擴及其他國家。

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