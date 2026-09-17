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繁榮華埠總會 紀念孫中山誕辰160周年

記者顏潔恩／紐約報導
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美國繁榮華埠總會日前在曼哈頓華埠勿街舉行紀念孫中山先生誕辰160周年獻花儀式，以...
美國繁榮華埠總會日前在曼哈頓華埠勿街舉行紀念孫中山先生誕辰160周年獻花儀式，以緬懷民主革命先行者孫中山先生。(讀者提供)

美國繁榮華埠總會日前在曼哈頓華埠勿街舉行紀念孫中山先生誕辰160周年獻花儀式，以緬懷民主革命先行者孫中山先生、傳承「天下為公」的精神；當日中國駐紐約總領事館副總領事游一澤，紐約州、市府及民選官員、僑界領袖、社團代表和民眾均出席活動。

當日活動現場奏唱美、中兩國國歌並舉行升旗典禮，隨後嘉賓和社區民眾在隊伍引領下前往孫中山先生的銅像所在地；在銅像前，人瑞中心主任伍寶玲介紹孫中山先生當年在紐約與海外華僑交往的歷史，回顧海外華僑支持革命事業的歷史貢獻。

在獻花儀式中，游一澤、州眾議員鄭永佳(Lester Chang)、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、美國繁榮華埠總會董事長張明騰、創會總監田士銳、端中愛心獎學基金會會長梁仲禮等人作為代表，向孫中山銅像敬獻花牌，之後全體人員面對銅像行三鞠躬禮，並依序瞻仰銅像。

各界人士在現場共同緬懷孫中山的歷史功績，並表示將繼續弘揚「天下為公」精神，凝聚華人華僑力量，推動美中民間友好交流，促進紐約華人社區與主流社會的交流合作。

美國繁榮華埠總會表示，孫中山曾多次來到紐約，與當地華僑建立聯繫，海外華僑也曾給予革命事業重要支持；這場紀念活動既是緬懷孫中山先生，也是回顧華僑歷史、傳承先輩精神，希望讓更多海外華人特別是年輕一代了解這段歷史，促進社區團結與民間的友好交流。

繁榮華埠總會也特別感謝市警(NYPD)五分局和NYPD總局儀仗隊到場支持，並協助帶領活動隊伍前往園區；活動同時得到美國繁榮華埠總會100多位高中及大學義工的積極支持，義工們參與前期籌備、現場布置、秩序維護及嘉賓接待等工作，在各方的配合下讓活動能順利進行。

當日美國繁榮華埠總會領導成員的出席名單，包括董事長、美國福建猴嶼聯誼會主席張明騰，繁榮華埠總會執行副總監Keith Wong、會長張少偉、會長方海聰和一眾顧問委員。

精華 FAQ

  • 總會在曼哈頓華埠勿街舉行獻花儀式，透過升旗、奏唱國歌、向銅像敬獻花牌及三鞠躬等形式，紀念孫中山誕辰160周年，並緬懷其革命精神與歷史功績。

  • 出席者包括中國駐紐約總領事館副總領事游一澤、州眾議員鄭永佳、州參議員卡范納，以及總會董事長張明騰、創會總監田士銳、梁仲禮等，並有僑界領袖、社團代表和民眾參加。

  • 主辦方希望讓更多海外華人，特別是年輕一代了解孫中山與華僑支持革命的歷史，同時凝聚華人力量，促進華社團結，並推動紐約華人社區與主流社會及美中民間友好交流。

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