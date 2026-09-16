我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「聯絡不上同事」洛杉磯新聞直升機墜毀3死 自家主播心碎報導

獨旅族快看 進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」

納蘇郡打擊非法按摩店法案 卡關

記者戴慈慧／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
納蘇郡議員日前提出新法案，擬提高涉及非法活動按摩店的違規罰款，並加強追究業者及知...
納蘇郡議員日前提出新法案，擬提高涉及非法活動按摩店的違規罰款，並加強追究業者及知情房東責任。圖為大頸街景。(本報檔案照)

納蘇郡民主黨議員日前提出法案，擬加強取締涉及非法活動的按摩店及人口販運，包括提高違規罰款、要求業者符合執照及員工薪資規定，並追究知情房東責任。不過，法案並未在14日的縣議會委員會會議中進入表決。共和黨籍縣議會議長科佩爾(Howard Kopel)表示，目前仍在審查提案影響，尚未確定何時交付表決。

這項「納蘇郡防止人口販運及受害者保護法案」(Nassau County Anti-Human Trafficking Prevention and Victim Protection Act)，由代表西伯里(Westbury)的民主黨籍縣議員拉塞爾(Viviana Russell)提出，希望加強追究違法業者、經營者及房東責任，同時增加對人口販運受害者的援助。

依照提案，按摩業者須符合紐約州相關執照規定，並提出員工獲得薪資的證明，也不得讓員工住在店內或留宿。現行相關罰款介於500元至5000元；新法若通過，首次違規可處1000元至1萬元，重複違規最高可罰2萬5000元。

法案也將責任延伸至房東及物業所有人。若明知承租店家反覆涉及違法活動，卻未採取行動，也可能面臨處罰。

科佩爾表示，縣議會仍需要進一步了解法案可能影響哪些業者及影響範圍，並希望在縣法律顧問、消費者事務部門及警方完成分析後再推進。共和黨多數黨發言人也指出，目前正在研究法案是否可能波及提供按摩服務的其他商家，例如美甲店。

納蘇郡議會下一次全體會議預定於28日舉行，目前尚不清楚這項法案屆時是否會排入議程。

精華 FAQ

  • 法案目標是打擊涉及非法活動的按摩店與人口販運，強化對違法業者、經營者及知情房東的追責，同時增加對受害者的保護與援助。

  • 業者須符合紐約州執照規定，提出員工薪資證明，且不得讓員工住店或留宿；首次違規可罰1,000元至1萬元，重複違規最高2萬5,000元。

  • 縣議會仍在審查法案可能影響的業者與範圍，議長科佩爾表示要等法律顧問、消費者事務部門與警方完成分析後，再決定何時推進表決。

民主黨 人口販運

上一則

9/19大家一起來賞月看焰火秀多元族裔展風采 絢麗焰火映秋夜

下一則

曼哈頓開講 朱宗慶：讓孩子在敲打中喜歡音樂
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

槍擊案增加 伊州擬向槍商追討暴力成本

槍擊案增加 伊州擬向槍商追討暴力成本
槍商須限時通報 馬州新法10月1日上路

槍商須限時通報 馬州新法10月1日上路

加州長者退休後兼職賺8萬 卻被罰100多萬 原因是？

加州長者退休後兼職賺8萬 卻被罰100多萬 原因是？
長島蘇福克郡紅燈罰單擬退錢 逾110萬人可申領

長島蘇福克郡紅燈罰單擬退錢 逾110萬人可申領

熱門新聞

華埠曼哈頓橋腳再釀死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

2026-09-10 15:04
「Wasian」由White與Asian兩字組合而成，泛指具有白人及亞裔血統者。圖為美國花式滑冰奧運金牌得主劉美賢(Alysa Liu)。(美聯社)

美亞裔多種族占五分之一 Wasian世代 再掀身分認同爭議

2026-09-13 07:27
華為刑事案第一天，控辯雙方做開庭陳詞。(路透)

華為詐欺竊密案開庭 檢方稱是「犯罪和腐敗企業」

2026-09-09 18:31
圖為紐約曼哈頓地鐵。（美聯社）

「他們的人生沒理由做傻事」曼哈頓地鐵男女坐鐵軌遭撞

2026-09-14 17:33
圖為示意圖。（路透）

紐約皇后區百萬住宅遭「霸屋」逾2年 屋主亡故 驅離卡關

2026-09-08 12:40
紐約一名馬姓華男以快遞、工作等名義詐欺多名嫌疑人，亞總會呼籲受害者出面共同搜集案件，以助警方開案調查。(記者馬璿╱攝影)

紐約華社爆連環詐騙 近百人受害

2026-09-12 07:22

超人氣

更多 >
欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出
億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...
有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈
麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天

麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天
泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光

泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光