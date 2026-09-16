納蘇郡打擊非法按摩店法案 卡關

納蘇郡議員日前提出新法案，擬提高涉及非法活動按摩店的違規罰款，並加強追究業者及知情房東責任。圖為大頸街景。(本報檔案照)

納蘇郡民主黨 議員日前提出法案，擬加強取締涉及非法活動的按摩店及人口販運 ，包括提高違規罰款、要求業者符合執照及員工薪資規定，並追究知情房東責任。不過，法案並未在14日的縣議會委員會會議中進入表決。共和黨籍縣議會議長科佩爾(Howard Kopel)表示，目前仍在審查提案影響，尚未確定何時交付表決。

這項「納蘇郡防止人口販運及受害者保護法案」(Nassau County Anti-Human Trafficking Prevention and Victim Protection Act)，由代表西伯里(Westbury)的民主黨籍縣議員拉塞爾(Viviana Russell)提出，希望加強追究違法業者、經營者及房東責任，同時增加對人口販運受害者的援助。

依照提案，按摩業者須符合紐約州相關執照規定，並提出員工獲得薪資的證明，也不得讓員工住在店內或留宿。現行相關罰款介於500元至5000元；新法若通過，首次違規可處1000元至1萬元，重複違規最高可罰2萬5000元。

法案也將責任延伸至房東及物業所有人。若明知承租店家反覆涉及違法活動，卻未採取行動，也可能面臨處罰。

科佩爾表示，縣議會仍需要進一步了解法案可能影響哪些業者及影響範圍，並希望在縣法律顧問、消費者事務部門及警方完成分析後再推進。共和黨多數黨發言人也指出，目前正在研究法案是否可能波及提供按摩服務的其他商家，例如美甲店。

納蘇郡議會下一次全體會議預定於28日舉行，目前尚不清楚這項法案屆時是否會排入議程。