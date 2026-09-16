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涉透過「幣安」帳戶助伊朗政權洗錢 2中國公司6100萬或沒收

記者許君達／紐約報導
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兩家中國加密貨幣公司涉嫌參與伊朗政權的石油黑市洗錢活動，被紐約南區聯邦檢察官辦公...
兩家中國加密貨幣公司涉嫌參與伊朗政權的石油黑市洗錢活動，被紐約南區聯邦檢察官辦公室提訴，要求沒收其6100萬元非法資金。（路透）

紐約南區聯邦檢察官辦公室14日提起民事訴訟，要求從兩家中國公司手中沒收價值6100萬元的加密貨幣。兩家中國公司被控幫助伊朗政權逃避國際制裁、透過黑市非法出售石油製品。

根據起訴書，名為「匯盈信托」(Blessed Trust)和「Hexa Whale」的中國公司利用設在阿聯的「幣安」(Binance)交易帳戶，幫助伊朗政權、軍方和已被列入國際恐怖組織名錄的伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)洗錢，將黑市售油的收入洗入伊朗實體手中，同時幫助其向境外武裝組織提供金援。檢方指控，匯盈信託對外聲稱其主營業務為財富管理和虛擬資產託管服務，但其事實上承擔了接收伊朗黑市石油銷售所得，並將法幣轉換為加密貨幣、使其流入伊朗的責任。「Hexa Whale」亦以大宗商品經紀公司的名義從事相似的違法業務。

調查發現，一組相互關聯的未託管加密貨幣地址(起訴書中簡稱為「實體A」)已透過虛擬資產管道接收了超過15億元伊朗黑市石油銷售額，並將其透過仲介的洗白，轉入由伊朗政權或革命衛隊掌握的加密貨幣帳戶。本次被告匯盈信託和「Hexa Whale」便充當了仲介角色，他們使用專門設計的複雜交易網路，隱匿資金的性質、來源和所有權，以逃避監管。兩家公司還被指控曾利用美國的金融體系為此行動服務。本次訴訟便旨在將此前從此網路中查扣並凍結的資金予以沒收。

根據此前的媒體調查與報導，「幣安」作為全球最大的加密貨幣交易平台，曾多次被指控協助跨境洗錢等非法活動。2023年該平台承認違反美國金融法並認罰43億元，其華裔創始人趙長鵬則被判入獄。2025年，「幣安」與川普家族創辦的加密貨幣公司建立業務關係，當年10月，趙長鵬獲川普總統特赦。

精華 FAQ

  • 檢方提起民事訴訟，要求從匯盈信託與Hexa Whale手中沒收價值6,100萬元的加密貨幣，理由是相關資金涉及替伊朗政權洗錢與規避制裁。

  • 起訴書稱它們利用設在阿聯的幣安交易帳戶，接收黑市售油所得，再把法幣轉成加密貨幣並轉入伊朗實體，且用複雜交易網路隱匿來源與所有權。

  • 檢方指出，相關資金流經幣安帳戶；而幣安過去也曾被指涉跨境洗錢，2023年承認違反美國金融法並認罰43億元，顯示其平台長期面臨監管疑慮。

伊朗 洗錢 加密貨幣

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