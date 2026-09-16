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竊商業機密內線交易 2華人工程師被起訴

記者許君達／紐約報導
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兩名曾在線上交易平台羅賓漢(Robinhood)工作的華人工程師涉嫌利用公司內部...
兩名曾在線上交易平台羅賓漢(Robinhood)工作的華人工程師涉嫌利用公司內部機密資訊投資永續期貨圖利，違反公司保密規定，遭聯邦起訴。(路透)

紐約南區聯邦檢察官辦公室15日解封一份起訴書，指控兩名華人工程師在為知名散戶線上交易平台羅賓漢(Robinhood)工作期間，竊取公司商業機密，並利用這些機密資訊非法從事期貨交易。

兩名被告分別為住在新澤西的向懷松(Huaisong Xiang，音譯)和住在加州的柴和富(Hefu Chai，音譯)，兩人15日分別在紐約南區聯邦法院和加州北區聯邦法院出庭過堂。

起訴書指出，兩被告在羅賓漢公司任職期間，曾有機會接觸非公開商業資訊，內容涉及公司及旗下商業機構所發行之虛擬代幣的上市時間點，他們利用這一內幕消息，在公告發布前，在交易平台Hyperliquid上重倉購買相關代幣的永續期貨(perpetual futures)。

永續期貨是一種金融衍生產品，允許投資者針對基礎資產(無論加密貨幣或其他資產)的價格波動建立部位，而無需實際持有該資產。與傳統期貨合約不同，Hyperliquid 的永續合約沒有到期日，可無限期持有。

根據起訴書，向懷松和柴和富在2025至2026年間，曾從事此類交易至少十次，各自非法獲利逾5萬元。而羅賓漢公司的內部保密規定則要求知悉新幣上市消息的員工在公告前和公告後24小時內，不得從事相關產品的交易。因此，兩人的行為涉嫌違反保密協議。

現年30歲的向懷松和36歲的柴和富分別被控犯有一項違反商品交易所法(violating the Commodity Exchange Act)和一項電匯欺詐罪(wire fraud)，若罪成，最高刑期分別為10年和20年。

精華 FAQ

  • 被告為住在新澤西的向懷松與住在加州的柴和富。檢方指兩人任職羅賓漢期間取得未公開商業資訊，並將其用於提前交易加密代幣永續期貨。

  • 起訴書稱，兩人掌握公司及旗下機構新幣上市時間後，在公告發布前於Hyperliquid重倉買進相關代幣的永續期貨，藉價格變動獲利。

  • 兩人各被控1項違反商品交易所法與1項電匯欺詐罪。若罪名成立，最高刑期分別可達10年與20年，顯示檢方對此案相當重視。

加州 新澤西 華人

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