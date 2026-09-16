跨10州偷餐館廢油19人遭控 紐約2華男認罪面臨最高20年刑

一個犯罪集團被控駕駛卡車橫跨全美十州，專門從餐館後方的儲油槽，偷取使用過的食用油，再集中運往各地倉庫轉售，用作提煉生質柴油，所得款項並涉嫌洗錢。此前六名華人在另一案中，涉嫌偷盜並轉賣地溝油，該圖為他們存放地溝油的倉庫。(取自紐約聯邦西區法院)

一個犯罪集團被控駕駛卡車橫跨全美十州，專門從餐館後方的儲油槽，偷取使用過的食用油，再集中運往各地倉庫轉售，用作提煉生質柴油，所得款項並涉嫌洗錢 。聯邦司法部近日公布，案件共有19名被告遭控，其中兩名居住紐約市 的中國籍男子已認罪，最高均可判20年監禁。

聯邦檢察官辦公室表示，33歲法拉盛居民陳天柱(Tianzhu Chen，音譯，下同)於近日承認敲詐勒索共謀及洗錢罪；同為33歲、居住布碌崙 (布魯克林)的陳永(Yong Chen)則承認敲詐勒索共謀罪。兩人定於2027年1月29日判刑，刑期將由聯邦法官依量刑指南及其他因素裁定。

根據起訴書，被告涉嫌組成跨州網路，駕駛卡車前往愛阿華、田納西、明尼蘇達、印第安納、俄亥俄、阿拉巴馬、伊利諾、內布拉斯加、密蘇里及肯塔基等十州，在餐館收集廢食用油的儲油槽下手，偷走或企圖偷走餐館已使用過的食用油。

這些看似無用的「廢油」實際具有轉售價值，可經加工提煉為生質柴油。檢方指出，集團得手後，再把油運往愛阿華州內華達及Ankeny、田納西州Lewisburg、阿拉巴馬州Dora、俄亥俄州Tipp City及伊利諾州Decatur等地的倉庫集中處理，其後跨州出售，犯罪所得再被洗錢。

案件與紐約的關聯不只此次認罪的兩人。去年12月公布的原始起訴書顯示，當時遭起訴者，還包括55歲法拉盛居民陳敬留(Jingliu Chen)、38歲法拉盛居民張單榮(Danrong Zhang)，以及37歲史泰登島居民王富康(Fukang Wang)等人；其中部分被告被控跨州運送贓物、洗錢及敲詐勒索共謀等罪。

檢方去年起訴時指出，陳天柱原被控敲詐勒索共謀、共謀跨州運送贓物、兩項跨州運送贓物及兩項洗錢罪；陳永則面臨敲詐勒索共謀、共謀跨州運送贓物及兩項跨州運送贓物罪。案件其後持續推進，目前其餘被告的審判預定於2027年4月12日開始。

●類似案件 6華人被告

另有一起類似案件，兩名來自紐約上州的華人近日也在紐約西區聯邦法院向法官認罪，承認在盜竊和轉售廢棄食用油(也稱「地溝油」)案件中犯有跨州運輸贓物罪。該罪最高可判10年監禁。此案另有一名被告於8月認罪，承認犯有知情不報重罪罪，最高可判三年監禁和25萬元罰款

這兩名認罪的華人都來自匹茨福德市(Pittsford)，分別為陳國登(Chen Guodeng 以下皆為音譯)和黃迪迪(Huang Didi)。這兩人和另一名匹茨福德華人閻芳芳(Yan FangFang)以及三名來自紐約市的華人楊瑞茂(Yang Ruimao)、韓延(Han Yan)和張文曉(Zhang Wenxiao)為同案被告。

根據法庭文件，這六名被告在紐約州門羅郡(Monroe County)一帶，開著卡車，長期盜取來自不同餐館的廢棄食用油，並倒賣至提煉生質柴油燃料的廠家，從中賺取利潤。

警方2022年在接到「地溝油」失竊的投訴後，注意到門羅郡及周邊一帶有兩輛載有大型塑料容器的卡車頻繁在夜間出現。警方經授權在車上安裝了追蹤設備，經跟蹤發現，這兩輛卡車一般在晚上11時至次日上午6時之間出現，中途停靠十幾個地點，從各餐館儲存廢棄食用油的地方偷油。

此案量刑聽證會定於2026年12月1日舉行。