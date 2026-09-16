我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

心梗中年才爆發？醫曝3大元凶「恐20歲就埋禍根」：沒感覺最危險

「聯絡不上同事」洛杉磯新聞直升機墜毀3死 自家主播心碎報導

市議會促減學生在校螢幕時間

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在公聽會前，市議長梅寧(Julie Menin)等多名議員在市府公園集會，呼籲大...
在公聽會前，市議長梅寧(Julie Menin)等多名議員在市府公園集會，呼籲大幅減少學生在校螢幕時間，限制學生使用YouTube及遊戲化學習軟體，取消幼稚園至五年級學生「一人一機」的數位設備配置，並讓標準化考試恢復紙筆作答。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市議會15日就紐約市公校學生螢幕時間及數位設備使用舉行監督聽證會，要求市教育局(DOE)交代課堂科技工具的成效、安全規範與使用時數。

在公聽會前，市議長梅寧(Julie Menin)等多名議員在市政廳公園集會，呼籲大幅減少學生在校螢幕時間。

市議員黃友興(Phil Wong)表示，許多孩子放學回家便關上房門、繼續面對螢幕，少有機會讀紙本書、運動或與人交談；學校應把閱讀、戶外活動和面對面交流重新放在核心位置。

黃友興說，他走訪學校時留意到部分學生不擅長與人交談，也很少拿起紙本書閱讀；他認為，若孩子在校內已長時間使用電腦，家庭與學校更應協助他們接觸課後活動及戶外社交。他並質疑，一台平板電腦動輒數百元，學校應先檢視同樣的教學目標是否能以成本較低的紙本教材達成。

市議會監督與調查委員會主席克里斯南(Shekar Krishnan)與教育委員會主席迪諾維茲(Eric Dinowitz)均出席集會。克里斯南說，疫情期間為遠距教學而大規模發放裝置可以理解，但學校恢復實體授課後，平板電腦和各類教育應用程式仍快速滲入低年級課室，政策卻未跟上。他要求教育局制定減少非必要螢幕使用的方案，檢視幼童一人一機及將筆電帶回家的做法，並擴大紙本、手寫及實作式教學。

迪諾維茲曾任特殊教育教師近14年。他指出，教師和家長反映學生在課堂瀏覽YouTube、使用遊戲化學習程式，社交互動與專注力均受影響；但教師也因州考已改為電腦測驗，而感到必須讓學生盡早、經常使用裝置。迪諾維茲要求教育局評估恢復或擴大紙本測驗的可行性，並為教師提供不依賴螢幕的教學培訓。

梅寧表示，過度螢幕使用與較差學業表現及社交發展有關，但不能把學生成績變化歸咎於單一因素；疫情後的學習損失、出勤及家庭資源同樣須納入考量。她要求教育局公開各校使用的裝置、軟體合約、學生每日接觸時數及成效評估，讓家長了解孩子在校如何使用科技。

不過，研究證據並不支持把所有課堂科技一概視為有害。2024年發表於「坎貝爾系統綜述」(Campbell Systematic Reviews)的一項隨機對照試驗統合分析發現，平板等行動裝置用於特定識字與數學介入時，學生表現有小幅提升。

市議員黃友興(Phil Wong)表示，許多孩子放學回家便關上房門、繼續面對螢幕...
市議員黃友興(Phil Wong)表示，許多孩子放學回家便關上房門、繼續面對螢幕，少有機會讀紙本書、運動或與人交談；學校應把閱讀、戶外活動和面對面交流重新放在核心位置。(記者范航瑜╱攝影)

精華 FAQ

  • 重點包括課堂科技工具的成效、安全規範、學生每日接觸時數，以及各校使用的裝置與軟體合約，讓外界了解科技在校內的實際作用。

  • 他們認為孩子在校內外都長時間面對螢幕，可能影響社交、專注與閱讀習慣，因此應把紙本閱讀、戶外活動和面對面交流重新放回教育核心。

  • 文章指出研究並不支持把所有課堂科技都視為有害，部分平板介入在識字與數學上還有小幅提升；爭議在於應限縮非必要使用並強化教育評估。

紐約市 梅寧 黃友興

上一則

擅闖下水道擴及皇后區 警續調查

下一則

推百項措施整治交通 曼達尼打造新版「零死亡願景」
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

市議員籲學校禁用YouTube 減少學生依賴電子設備

市議員籲學校禁用YouTube 減少學生依賴電子設備

改善學生長期曠課 紐約公校設拒學聯絡員 恐添教師負擔

改善學生長期曠課 紐約公校設拒學聯絡員 恐添教師負擔
AI禁令、螢幕新規上路 紐約開學倒數 當局盼強化師生連結

AI禁令、螢幕新規上路 紐約開學倒數 當局盼強化師生連結

紐約公校新學年限用AI 家長看法不一

紐約公校新學年限用AI 家長看法不一

熱門新聞

華埠曼哈頓橋腳再釀死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

2026-09-10 15:04
「Wasian」由White與Asian兩字組合而成，泛指具有白人及亞裔血統者。圖為美國花式滑冰奧運金牌得主劉美賢(Alysa Liu)。(美聯社)

美亞裔多種族占五分之一 Wasian世代 再掀身分認同爭議

2026-09-13 07:27
華為刑事案第一天，控辯雙方做開庭陳詞。(路透)

華為詐欺竊密案開庭 檢方稱是「犯罪和腐敗企業」

2026-09-09 18:31
圖為紐約曼哈頓地鐵。（美聯社）

「他們的人生沒理由做傻事」曼哈頓地鐵男女坐鐵軌遭撞

2026-09-14 17:33
圖為示意圖。（路透）

紐約皇后區百萬住宅遭「霸屋」逾2年 屋主亡故 驅離卡關

2026-09-08 12:40
紐約一名馬姓華男以快遞、工作等名義詐欺多名嫌疑人，亞總會呼籲受害者出面共同搜集案件，以助警方開案調查。(記者馬璿╱攝影)

紐約華社爆連環詐騙 近百人受害

2026-09-12 07:22

超人氣

更多 >
欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出
億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...
有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈
麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天

麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天
泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光

泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光