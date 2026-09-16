市議會促減學生在校螢幕時間

在公聽會前，市議長梅寧(Julie Menin)等多名議員在市府公園集會，呼籲大幅減少學生在校螢幕時間，限制學生使用YouTube及遊戲化學習軟體，取消幼稚園至五年級學生「一人一機」的數位設備配置，並讓標準化考試恢復紙筆作答。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市 議會15日就紐約市公校學生螢幕時間及數位設備使用舉行監督聽證會，要求市教育局(DOE)交代課堂科技工具的成效、安全規範與使用時數。

在公聽會前，市議長梅寧 (Julie Menin)等多名議員在市政廳公園集會，呼籲大幅減少學生在校螢幕時間。

市議員黃友興 (Phil Wong)表示，許多孩子放學回家便關上房門、繼續面對螢幕，少有機會讀紙本書、運動或與人交談；學校應把閱讀、戶外活動和面對面交流重新放在核心位置。

黃友興說，他走訪學校時留意到部分學生不擅長與人交談，也很少拿起紙本書閱讀；他認為，若孩子在校內已長時間使用電腦，家庭與學校更應協助他們接觸課後活動及戶外社交。他並質疑，一台平板電腦動輒數百元，學校應先檢視同樣的教學目標是否能以成本較低的紙本教材達成。

市議會監督與調查委員會主席克里斯南(Shekar Krishnan)與教育委員會主席迪諾維茲(Eric Dinowitz)均出席集會。克里斯南說，疫情期間為遠距教學而大規模發放裝置可以理解，但學校恢復實體授課後，平板電腦和各類教育應用程式仍快速滲入低年級課室，政策卻未跟上。他要求教育局制定減少非必要螢幕使用的方案，檢視幼童一人一機及將筆電帶回家的做法，並擴大紙本、手寫及實作式教學。

迪諾維茲曾任特殊教育教師近14年。他指出，教師和家長反映學生在課堂瀏覽YouTube、使用遊戲化學習程式，社交互動與專注力均受影響；但教師也因州考已改為電腦測驗，而感到必須讓學生盡早、經常使用裝置。迪諾維茲要求教育局評估恢復或擴大紙本測驗的可行性，並為教師提供不依賴螢幕的教學培訓。

梅寧表示，過度螢幕使用與較差學業表現及社交發展有關，但不能把學生成績變化歸咎於單一因素；疫情後的學習損失、出勤及家庭資源同樣須納入考量。她要求教育局公開各校使用的裝置、軟體合約、學生每日接觸時數及成效評估，讓家長了解孩子在校如何使用科技。

不過，研究證據並不支持把所有課堂科技一概視為有害。2024年發表於「坎貝爾系統綜述」(Campbell Systematic Reviews)的一項隨機對照試驗統合分析發現，平板等行動裝置用於特定識字與數學介入時，學生表現有小幅提升。

市議員黃友興(Phil Wong)表示，許多孩子放學回家便關上房門、繼續面對螢幕，少有機會讀紙本書、運動或與人交談；學校應把閱讀、戶外活動和面對面交流重新放在核心位置。(記者范航瑜╱攝影)