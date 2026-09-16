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擅闖下水道擴及皇后區 警續調查

記者戴慈慧╱紐約報導
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皇后區近日再傳有人從地下污水系統爬出，市環境保護局提醒，未經許可進入下水道不僅違...
皇后區近日再傳有人從地下污水系統爬出，市環境保護局提醒，未經許可進入下水道不僅違法，也可能造成安全風險。圖為紐約街頭常見的人孔蓋。（記者戴慈慧╱攝影）

皇后區中村(Middle Village)近日在凌晨有一名男子從街道人孔爬出，隨後與另外四名男子一同離開。紐約市近幾個月已接連發生多人從地下污水系統出入的事件，警方及市環境保護局(DEP)正在調查，但至今無人被捕。

事件發生於14日凌晨4時左右，地點位於Juniper Boulevard South與74街交口。警方表示，目擊者看到一名男子從人孔爬出，之後與附近另外四名男子迅速離開，目前尚不清楚其餘四人是否也曾進入地下。警方消息說，從人孔爬出的男子年約20多歲，當時戴著紅黑色頭巾。

事發路口一側為住宅，另一側靠近遊樂場。警方接報後派員到場，現場監視畫面可見警車前往調查。附近居民表示，在聽說有人從地下爬出時感到不安，尤其附近經常有兒童活動，希望市府能進一步釐清。

市環境保護局表示，已注意到有人非法進入市內污水系統，目前正與紐約市警共同調查。DEP提醒，未經許可進入污水系統不僅違法，也相當危險；民眾若發現有人擅自打開人孔或進入地下，應立即撥打911報警，並盡可能向警方提供涉案者外貌等特徵。

這已不是近期第一次有人被發現進出紐約地下污水系統。今年5月底，布碌崙威廉斯堡(Williamsburg)曾有約八人被拍到在凌晨進入人孔，數小時後再從地下爬出並乘車離開；幾乎同一時段，格雷夫森德(Gravesend)也有七人從人孔陸續爬出，部分人身穿防水裝備並攜帶手電筒。警方當時表示，未發現對公共安全構成威脅，案件仍持續調查。

更早之前，8月18日，曼哈頓賓州車站(Penn Station)附近也發生類似情況，三名身穿工作服、頭戴照明設備的男子被拍到凌晨從人孔爬出，目前仍未尋獲。

至於這些人為何頻繁進入地下，目前仍無明確答案。先前部分案件的調查曾研判，涉事者可能是在污水系統內尋找掉落或被沖入地下的財物，但警方尚未證實最新中村事件與過去案件有關，也未公布這名男子進入地下的目的。

精華 FAQ

  • 事件發生於14日凌晨4時左右，地點是Juniper Boulevard South與74街交口。目擊者看到一名年約20多歲、戴紅黑色頭巾的男子從人孔爬出，隨後與另外4名男子迅速離開。

  • 警方已接獲報案並到場調查，也調閱現場監視畫面，但目前還不清楚其餘4人是否也曾進入地下。至今沒有人被捕，男子進入污水系統的目的仍未公布。

  • 這並非近期首例，布碌崙威廉斯堡與格雷夫森德、曼哈頓賓州車站附近先前都曾出現多人從人孔進出。警方雖認為部分人可能在尋找掉落財物，但尚未證實與中村事件有關。

皇后區 布碌崙 紐約市

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