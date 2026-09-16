我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「聯絡不上同事」洛杉磯新聞直升機墜毀3死 自家主播心碎報導

獨旅族快看 進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」

新規上路 穩租公寓凍漲、訂閱取消更容易

記者戴慈慧╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市長曼達尼、上任後推動多項消費者與住房政策，今秋自助倉儲、租金穩定公寓及自動...
紐約市長曼達尼、上任後推動多項消費者與住房政策，今秋自助倉儲、租金穩定公寓及自動續訂服務等新規陸續生效。(路透)

紐約市今秋多項與民眾荷包相關的新規陸續上路，從自助倉儲、租金穩定公寓到自動續訂服務，都將出現變化。其中，自助倉儲配套規則17日生效；穩租公寓新年度租金指南及「點擊即可取消」(Click to Cancel)規則則自10月1日起實施。

對使用自助倉儲(self-storage)的消費者而言，新規最直接的改變是價格和合約必須更透明。首先，業者若要提高月租或新增費用，須至少提前60天以書面通知；其次，簽約前須提供完整費率，包括月租、逾期費及其他可能收取的費用，網站也須公開現行費率。

第三，新合約第一頁必須列出首次交易實際支付總額、首月費率可維持多久，以及簽約後12個月內最高可能收取的月租，減少業者先以低價吸引顧客、之後大幅漲價的情況。此外，消費者須能以與簽約同樣簡便的方式取消合約；若業者終止租用，也須說明原因。若消費者欠費，合約也必須清楚告知業者在何種情況下可限制取物或出售存放物品。

另一項影響租客的新規10月1日生效。紐約市租金指導委員會(Rent Guidelines Board)今年6月決定，適用於租金穩定公寓的新一年度租金漲幅，一年期及兩年期租約均為0%。也就是說，租約若在今年10月1日至明年9月30日期間開始，一年或兩年期租約都不得依年度租金指南調漲。不過，這項凍漲只適用於租金穩定住宅，並非全市所有出租公寓。

同一天，「點擊即可取消」規則也將上路，針對健身房會員、影音平台及其他自動續訂或持續性服務。業者須清楚說明訂閱及自動續約條件，取消方式也必須與加入服務同樣簡便。例如，若消費者能在線上完成訂閱，業者不能要求只能打電話或親自到店取消。

違反「點擊即可取消」規則的業者，民事罰款由525元起，並可能須向消費者退款。10月1日起，民眾若遇到取消遭拖延、未被告知自動續約或訂閱條款不清等情況，可向市消費者和勞工保護局(DCWP)或透過311申訴。

精華 FAQ

  • 業者若要調高月租或新增費用，必須提前60天書面通知，並在簽約前完整揭露月租、逾期費等費用；合約首頁也要列出首付款、首月費率期限與12個月內可能最高月租。

  • 紐約市租金指導委員會決定，適用於租金穩定公寓的一年期與兩年期新租約，年度漲幅都為0%；只要租約在今年10月1日至明年9月30日期間開始，就不能依指南加租。

  • 凡是健身房、影音平台等自動續訂或持續性服務，業者都必須清楚說明訂閱與續約條件，且取消方式要和加入一樣簡單；若可線上訂閱，就不能要求只能打電話或到店取消。

租金 租客 紐約市

上一則

9/19大家一起來賞月看焰火秀多元族裔展風采 絢麗焰火映秋夜

下一則

曼哈頓開講 朱宗慶：讓孩子在敲打中喜歡音樂
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

迷你倉牌照新法生效 漲價須提前60天通知

迷你倉牌照新法生效 漲價須提前60天通知
紐約市府十年來 首全面抽查租車業 62次檢查開56張傳票

紐約市府十年來 首全面抽查租車業 62次檢查開56張傳票
加州新法上路 買二手車後悔能退 但要注意這幾點

加州新法上路 買二手車後悔能退 但要注意這幾點
凍漲可負擔房租金 華埠租戶發聲

凍漲可負擔房租金 華埠租戶發聲

熱門新聞

華埠曼哈頓橋腳再釀死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

2026-09-10 15:04
「Wasian」由White與Asian兩字組合而成，泛指具有白人及亞裔血統者。圖為美國花式滑冰奧運金牌得主劉美賢(Alysa Liu)。(美聯社)

美亞裔多種族占五分之一 Wasian世代 再掀身分認同爭議

2026-09-13 07:27
華為刑事案第一天，控辯雙方做開庭陳詞。(路透)

華為詐欺竊密案開庭 檢方稱是「犯罪和腐敗企業」

2026-09-09 18:31
圖為紐約曼哈頓地鐵。（美聯社）

「他們的人生沒理由做傻事」曼哈頓地鐵男女坐鐵軌遭撞

2026-09-14 17:33
圖為示意圖。（路透）

紐約皇后區百萬住宅遭「霸屋」逾2年 屋主亡故 驅離卡關

2026-09-08 12:40
紐約一名馬姓華男以快遞、工作等名義詐欺多名嫌疑人，亞總會呼籲受害者出面共同搜集案件，以助警方開案調查。(記者馬璿╱攝影)

紐約華社爆連環詐騙 近百人受害

2026-09-12 07:22

超人氣

更多 >
欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出
億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...
有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈
麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天

麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天
泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光

泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光