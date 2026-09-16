新規上路 穩租公寓凍漲、訂閱取消更容易

紐約市長曼達尼、上任後推動多項消費者與住房政策，今秋自助倉儲、租金穩定公寓及自動續訂服務等新規陸續生效。(路透)

紐約市 今秋多項與民眾荷包相關的新規陸續上路，從自助倉儲、租金 穩定公寓到自動續訂服務，都將出現變化。其中，自助倉儲配套規則17日生效；穩租公寓新年度租金指南及「點擊即可取消」(Click to Cancel)規則則自10月1日起實施。

對使用自助倉儲(self-storage)的消費者而言，新規最直接的改變是價格和合約必須更透明。首先，業者若要提高月租或新增費用，須至少提前60天以書面通知；其次，簽約前須提供完整費率，包括月租、逾期費及其他可能收取的費用，網站也須公開現行費率。

第三，新合約第一頁必須列出首次交易實際支付總額、首月費率可維持多久，以及簽約後12個月內最高可能收取的月租，減少業者先以低價吸引顧客、之後大幅漲價的情況。此外，消費者須能以與簽約同樣簡便的方式取消合約；若業者終止租用，也須說明原因。若消費者欠費，合約也必須清楚告知業者在何種情況下可限制取物或出售存放物品。

另一項影響租客 的新規10月1日生效。紐約市租金指導委員會(Rent Guidelines Board)今年6月決定，適用於租金穩定公寓的新一年度租金漲幅，一年期及兩年期租約均為0%。也就是說，租約若在今年10月1日至明年9月30日期間開始，一年或兩年期租約都不得依年度租金指南調漲。不過，這項凍漲只適用於租金穩定住宅，並非全市所有出租公寓。

同一天，「點擊即可取消」規則也將上路，針對健身房會員、影音平台及其他自動續訂或持續性服務。業者須清楚說明訂閱及自動續約條件，取消方式也必須與加入服務同樣簡便。例如，若消費者能在線上完成訂閱，業者不能要求只能打電話或親自到店取消。

違反「點擊即可取消」規則的業者，民事罰款由525元起，並可能須向消費者退款。10月1日起，民眾若遇到取消遭拖延、未被告知自動續約或訂閱條款不清等情況，可向市消費者和勞工保護局(DCWP)或透過311申訴。