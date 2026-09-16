台觀光署宣揚寶島觀光 推「台灣不打烊」
中華民國交通部觀光署派出的北美地區台灣觀光推廣團14日在紐約曼哈頓舉辦推廣會，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強及觀光署駐紐約辦事處官員參加。李志強在會上提出「台灣不打烊」概念，強調在台灣旅行時，24小時都能享受到安全的街道和便捷的服務。
數據顯示，2025年從美國和加拿大出發赴台的旅客超過83萬人次，創歷史新高，其中觀光旅行者占比最高。持有美加護照的觀光客赴台灣可享受90日免簽待遇，從今年起，從北美13個城市往返台灣的直航航班則超過每周200班，顯示兩地之間的人員交流愈加密切。
李志強表示，台灣有山、有海，也有豐富的人文風情，無論是喜歡探索山水、親近海洋還是尋覓美食或獨特文化的旅行者，都能在台灣找到自己的樂趣。本輪行銷以「台灣不打烊」為主題，突出台灣安全、便利、好玩的特點。李志強說，在台灣各地都有24小時不間斷經營的餐飲、便利店或其他服務，而在全世界名列前茅的低犯罪率，也讓深夜旅行者不必擔心安全問題。
觀光署市場推廣經理許瓊文表示，隨著傳媒形式的多元化，交通部除了繼續在海外舉辦傳統形式的推介會外，也會愈來愈多地邀請網紅或意見領袖前往台灣。這些網紅各自專精的領域不同，但普遍擁有垂直用戶群體，比如美食播主、運動播主等，如果能針對他們進行針對性推廣，傳播效果或將更好。比如今年成功挑戰台北101徒手攀登的網紅Alex Honnold，就透過他的全球直播為台灣賺足了關注度。
推廣會邀請數十名北美觀光業者代表，並提供台式牛肉麵、台灣產品推廣攤位等特色美食和體驗項目，主辦方還邀台灣藝術家現場表演了一段傳統歌仔戲，以展示台灣特色。
活動在紐約曼哈頓舉辦，由交通部觀光署派出的北美地區台灣觀光推廣團主辦，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強與觀光署官員也到場參加。 這個概念主打台灣24小時都能體驗便利服務與安全街道，並強調低犯罪率、深夜餐飲與便利店不打烊，同時凸顯山海景觀、美食和多元文化魅力。 數據顯示，2025年美加赴台旅客超過83萬人次，創歷史新高；觀光署也加強邀請網紅與意見領袖合作，並透過美食、台灣產品與歌仔戲等活動吸引業者關注。
精華 FAQ
活動在紐約曼哈頓舉辦，由交通部觀光署派出的北美地區台灣觀光推廣團主辦，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強與觀光署官員也到場參加。
這個概念主打台灣24小時都能體驗便利服務與安全街道，並強調低犯罪率、深夜餐飲與便利店不打烊，同時凸顯山海景觀、美食和多元文化魅力。
數據顯示，2025年美加赴台旅客超過83萬人次，創歷史新高；觀光署也加強邀請網紅與意見領袖合作，並透過美食、台灣產品與歌仔戲等活動吸引業者關注。
上一則
9/19大家一起來賞月看焰火秀多元族裔展風采 絢麗焰火映秋夜
下一則