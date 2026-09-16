我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「聯絡不上同事」洛杉磯新聞直升機墜毀3死 自家主播心碎報導

獨旅族快看 進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」

台觀光署宣揚寶島觀光 推「台灣不打烊」

記者許君達╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
會上特邀台灣藝術家表演一段傳統歌仔戲，以凸顯台灣文化特色。(記者許君達╱攝影)
會上特邀台灣藝術家表演一段傳統歌仔戲，以凸顯台灣文化特色。(記者許君達╱攝影)

中華民國交通部觀光署派出的北美地區台灣觀光推廣團14日在紐約曼哈頓舉辦推廣會，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強及觀光署駐紐約辦事處官員參加。李志強在會上提出「台灣不打烊」概念，強調在台灣旅行時，24小時都能享受到安全的街道和便捷的服務。

數據顯示，2025年從美國和加拿大出發赴台的旅客超過83萬人次，創歷史新高，其中觀光旅行者占比最高。持有美加護照的觀光客赴台灣可享受90日免簽待遇，從今年起，從北美13個城市往返台灣的直航航班則超過每周200班，顯示兩地之間的人員交流愈加密切。

李志強表示，台灣有山、有海，也有豐富的人文風情，無論是喜歡探索山水、親近海洋還是尋覓美食或獨特文化的旅行者，都能在台灣找到自己的樂趣。本輪行銷以「台灣不打烊」為主題，突出台灣安全、便利、好玩的特點。李志強說，在台灣各地都有24小時不間斷經營的餐飲、便利店或其他服務，而在全世界名列前茅的低犯罪率，也讓深夜旅行者不必擔心安全問題。

觀光署市場推廣經理許瓊文表示，隨著傳媒形式的多元化，交通部除了繼續在海外舉辦傳統形式的推介會外，也會愈來愈多地邀請網紅或意見領袖前往台灣。這些網紅各自專精的領域不同，但普遍擁有垂直用戶群體，比如美食播主、運動播主等，如果能針對他們進行針對性推廣，傳播效果或將更好。比如今年成功挑戰台北101徒手攀登的網紅Alex Honnold，就透過他的全球直播為台灣賺足了關注度。

推廣會邀請數十名北美觀光業者代表，並提供台式牛肉麵、台灣產品推廣攤位等特色美食和體驗項目，主辦方還邀台灣藝術家現場表演了一段傳統歌仔戲，以展示台灣特色。

台灣交通部觀光署在曼哈頓舉辦台灣觀光推廣團。圖中左一至左三分別為觀光署駐紐約辦事...
台灣交通部觀光署在曼哈頓舉辦台灣觀光推廣團。圖中左一至左三分別為觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真、紐約經文處副處長張麗賢和處長李志強。(記者許君達╱攝影)

精華 FAQ

  • 活動在紐約曼哈頓舉辦，由交通部觀光署派出的北美地區台灣觀光推廣團主辦，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強與觀光署官員也到場參加。

  • 這個概念主打台灣24小時都能體驗便利服務與安全街道，並強調低犯罪率、深夜餐飲與便利店不打烊，同時凸顯山海景觀、美食和多元文化魅力。

  • 數據顯示，2025年美加赴台旅客超過83萬人次，創歷史新高；觀光署也加強邀請網紅與意見領袖合作，並透過美食、台灣產品與歌仔戲等活動吸引業者關注。

觀光 李志強 護照

上一則

9/19大家一起來賞月看焰火秀多元族裔展風采 絢麗焰火映秋夜

下一則

曼哈頓開講 朱宗慶：讓孩子在敲打中喜歡音樂
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

台樂團十鼓、手合鐵鼓同台 鼓舞慶雙十

台樂團十鼓、手合鐵鼓同台 鼓舞慶雙十
台灣參與聯合國文宣 時報廣場啟動 凸顯對AI與半導體貢獻

台灣參與聯合國文宣 時報廣場啟動 凸顯對AI與半導體貢獻
新州台灣夜市熱鬧登場 3000民眾踴躍參與

新州台灣夜市熱鬧登場 3000民眾踴躍參與

打擊樂家朱宗慶憶35年紐約情緣 11月率團全美巡演

打擊樂家朱宗慶憶35年紐約情緣 11月率團全美巡演

熱門新聞

華埠曼哈頓橋腳再釀死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

2026-09-10 15:04
「Wasian」由White與Asian兩字組合而成，泛指具有白人及亞裔血統者。圖為美國花式滑冰奧運金牌得主劉美賢(Alysa Liu)。(美聯社)

美亞裔多種族占五分之一 Wasian世代 再掀身分認同爭議

2026-09-13 07:27
華為刑事案第一天，控辯雙方做開庭陳詞。(路透)

華為詐欺竊密案開庭 檢方稱是「犯罪和腐敗企業」

2026-09-09 18:31
圖為紐約曼哈頓地鐵。（美聯社）

「他們的人生沒理由做傻事」曼哈頓地鐵男女坐鐵軌遭撞

2026-09-14 17:33
圖為示意圖。（路透）

紐約皇后區百萬住宅遭「霸屋」逾2年 屋主亡故 驅離卡關

2026-09-08 12:40
紐約一名馬姓華男以快遞、工作等名義詐欺多名嫌疑人，亞總會呼籲受害者出面共同搜集案件，以助警方開案調查。(記者馬璿╱攝影)

紐約華社爆連環詐騙 近百人受害

2026-09-12 07:22

超人氣

更多 >
欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出
億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...
有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈
麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天

麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天
泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光

泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光