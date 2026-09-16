台觀光署宣揚寶島觀光 推「台灣不打烊」

會上特邀台灣藝術家表演一段傳統歌仔戲，以凸顯台灣文化特色。(記者許君達╱攝影)

中華民國交通部觀光 署派出的北美地區台灣觀光推廣團14日在紐約曼哈頓舉辦推廣會，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強 及觀光署駐紐約辦事處官員參加。李志強在會上提出「台灣不打烊」概念，強調在台灣旅行時，24小時都能享受到安全的街道和便捷的服務。

數據顯示，2025年從美國和加拿大出發赴台的旅客超過83萬人次，創歷史新高，其中觀光旅行者占比最高。持有美加護照 的觀光客赴台灣可享受90日免簽待遇，從今年起，從北美13個城市往返台灣的直航航班則超過每周200班，顯示兩地之間的人員交流愈加密切。

李志強表示，台灣有山、有海，也有豐富的人文風情，無論是喜歡探索山水、親近海洋還是尋覓美食或獨特文化的旅行者，都能在台灣找到自己的樂趣。本輪行銷以「台灣不打烊」為主題，突出台灣安全、便利、好玩的特點。李志強說，在台灣各地都有24小時不間斷經營的餐飲、便利店或其他服務，而在全世界名列前茅的低犯罪率，也讓深夜旅行者不必擔心安全問題。

觀光署市場推廣經理許瓊文表示，隨著傳媒形式的多元化，交通部除了繼續在海外舉辦傳統形式的推介會外，也會愈來愈多地邀請網紅或意見領袖前往台灣。這些網紅各自專精的領域不同，但普遍擁有垂直用戶群體，比如美食播主、運動播主等，如果能針對他們進行針對性推廣，傳播效果或將更好。比如今年成功挑戰台北101徒手攀登的網紅Alex Honnold，就透過他的全球直播為台灣賺足了關注度。

推廣會邀請數十名北美觀光業者代表，並提供台式牛肉麵、台灣產品推廣攤位等特色美食和體驗項目，主辦方還邀台灣藝術家現場表演了一段傳統歌仔戲，以展示台灣特色。

台灣交通部觀光署在曼哈頓舉辦台灣觀光推廣團。圖中左一至左三分別為觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真、紐約經文處副處長張麗賢和處長李志強。(記者許君達╱攝影)