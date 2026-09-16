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華裔藝術家陳舒商 首辦博物館個展

記者劉梓祁╱紐約報導
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陳舒商首度舉辦博物館個展，圖為作品「Kettle Pond」。(JSP Art ...
陳舒商首度舉辦博物館個展，圖為作品「Kettle Pond」。(JSP Art Photography)

華裔藝術家陳舒商(Susan Chen)將於10月10日在紐約州奈雅克(Nyack)的愛德華霍普故居博物館暨研究中心，推出首次博物館個展「海邊的房間」(Rooms by the Sea)。展覽將她近年描繪麻州鱈魚角(Cape Cod)的油畫，與愛德華霍普(Edward Hopper)及妻子約瑟芬霍普(Josephine Nivison Hopper)的紙上作品與水彩並陳，透過不同世代藝術家對同一片海岸的觀察，探討記憶、移民身分與歸屬感。展期至2027年2月21日。

現居紐約的陳舒商1992年生於香港，父母分別來自台灣與福建。她青少年時期赴英國求學，後移民美國。她的創作涵蓋社區人物肖像、自畫像、概念性靜物及近年發展的戶外風景畫，作品獲布碌崙博物館、洛杉磯郡立美術館及美國華人博物館等機構收藏。

過去十年，陳舒商每年夏天均前往鱈魚角。2024年，她將年度度假發展為持續創作計畫，在特魯羅(Truro)、伊斯特姆(Eastham)及普羅文斯敦(Provincetown)等地累積完成近40幅畫作，此次展覽呈現其中最新系列。

展覽以她2026年創作的大型雙人肖像畫「海邊的房間」為核心，向霍普1951年的同名作品致敬。霍普原作描繪其位於特魯羅的畫室，現藏於耶魯大學美術館。陳舒商則以濃烈色彩、厚重筆觸及富有動感的構圖，重新觀看這片在美國藝術史中反覆出現的海岸。

館方指出，霍普夫婦自1930年起描繪鱈魚角的寧靜與孤寂；陳舒商則從第一代移民的角度出發，思考融入社會、尋找家園及「美國夢」的複雜性。她筆下的海岸既承載度假與懷舊想像，也涉及季節與氣候變化，以及當地從原住民與外來者接觸之地，轉變為現代休閒勝地的歷史。

策展人Indira A. Abiskaroon Valbuena形容，相較於霍普畫中低聲迴盪的鱈魚角，陳舒商的風景更加躁動，海草與浪潮彷彿發出更鮮明的聲響。

開幕酒會訂於10月17日下午3時至5時30分舉行，須透過博物館網站預約。配合10月10日至18日的「Hopper’s Nyack」戶外寫生活動周，陳舒商將於18日中午12時30分至下午5時，與藝術家Heidi Howard及Susanna Coffey共同教授戶外寫生工作坊。博物館地址為82 N. Broadway, Nyack, NY 10960，展覽及活動報名資訊可查詢官網edwardhopperhouse.org。

陳舒商首度舉辦博物館個展，鱈魚角畫作對話霍普夫婦。(Courtesy of th...
陳舒商首度舉辦博物館個展，鱈魚角畫作對話霍普夫婦。(Courtesy of the Artist and Uffner & Liu Gallery)

陳舒商首度舉辦博物館個展，鱈魚角畫作對話霍普夫婦。(Courtesy of th...
陳舒商首度舉辦博物館個展，鱈魚角畫作對話霍普夫婦。(Courtesy of the Artist and Uffner & Liu Gallery)

陳舒商首度舉辦博物館個展，圖為作品「Rooms by the Sea」。(JSP...
陳舒商首度舉辦博物館個展，圖為作品「Rooms by the Sea」。(JSP Art Photography)

陳舒商首度舉辦博物館個展，鱈魚角畫作對話霍普夫婦。(Courtesy of th...
陳舒商首度舉辦博物館個展，鱈魚角畫作對話霍普夫婦。(Courtesy of the Artist and Uffner & Liu Gallery)

陳舒商首度舉辦博物館個展，圖為作品「Stormy Seas at Bay」。(J...
陳舒商首度舉辦博物館個展，圖為作品「Stormy Seas at Bay」。(JSP Art Photography)

精華 FAQ

  • 展覽將於10月10日在紐約州奈雅克的愛德華霍普故居博物館暨研究中心開幕，展期至2027年2月21日，並同步安排開幕酒會與相關活動。

  • 館方希望透過不同世代藝術家對鱈魚角的描繪，呈現同一海岸在記憶、孤寂與歸屬感上的差異，也讓陳舒商以移民視角重新解讀美國藝術史。

  • 她近年每年夏天都到鱈魚角創作，2024年更發展成持續計畫，在多地完成近40幅畫作；此次以2026年的大型雙人肖像《海邊的房間》作為核心。

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