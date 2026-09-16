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普林斯頓大學美術館收藏方召麐水墨作品

記者劉梓祁╱紐約報導
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普林斯頓大學美術館，收藏方召麐水墨作品「輕舟已過萬重山」。(藝倡畫廊提供)
普林斯頓大學美術館，收藏方召麐水墨作品「輕舟已過萬重山」。(藝倡畫廊提供)

藝倡畫廊(Alisan Fine Arts)日前公布，普林斯頓大學美術館(Princeton University Art Museum)收藏已故華人畫家方召麐1981年作品「輕舟已過萬重山」(Triumphing over Hardships)。

方召麐1914年出生於江蘇無鍚，2006年在香港去世。她自幼接觸中國書畫，早年隨陳舊村學習花鳥、隨錢松喦學習山水，移居香港後師從嶺南畫派畫家趙少昂，1953年再拜張大千為師，逐步形成個人的筆墨風格。

她的求學與創作曾因戰爭中斷。據香港大學1996年頒授名譽文學博士時的讚詞，方召麐1937年前往英國曼徹斯特大學讀書，尚差一年完成學業，便因戰事與丈夫返回中國。戰後一家遷居香港，丈夫方心誥其後去世，她肩負起撫養八名年幼子女的責任，但在家人支持下繼續繪畫。

方召麐1956年取得香港大學中文科文學士學位，其後赴牛津深造。1996年，她與女兒陳方安生同獲港大頒授名譽博士學位。

1960年代，方召麐深入研究吳昌碩與齊白石的作品，將草書的運筆方式融入繪畫；曾赴巴西及加州與張大千共同作畫，並在海外參展。藝倡在收藏公告中形容，她的大寫意風格保留中國文人畫根基，筆墨力度則接近抽象表現主義。

方召麐生前曾在中國美術館、上海美術館及香港藝術館等機構舉辦個展，2005年舊金山亞洲藝術博物館亦以「方召麐：繪畫人生」為題展示其創作。她的作品已由大英博物館、維多利亞與艾伯特博物館、舊金山亞洲藝術博物館及香港藝術館等機構收藏。藝倡自1990年代起代理她的作品。

位於新澤西州的普林斯頓大學美術館，亞洲藝術收藏涵蓋中國、日本、韓國及南亞等地，年代從新石器時代延伸至當代，中國書畫是其主要收藏領域之一。

精華 FAQ

  • 藝倡畫廊公布，普林斯頓大學美術館收藏的是方召麐1981年創作的水墨作品「輕舟已過萬重山」，英文題名為Triumphing over Hardships。

  • 她自幼學習中國書畫，先後師從陳舊村、錢松喦、趙少昂與張大千，並吸收吳昌碩、齊白石筆法，最終形成兼具文人畫根基與抽象力量的大寫意風格。

  • 除普林斯頓大學美術館外，她的作品也被大英博物館、維多利亞與艾伯特博物館、舊金山亞洲藝術博物館及香港藝術館等機構收藏，顯示其國際地位。

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