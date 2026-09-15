紐約交通博物館 26日辦70年代迪斯科舞會

紐約交通博物館將於26日舉辦70年代迪斯科舞會。(NYTM網址)

紐約交通博物館慶祝成立50周年的各項活動已陸續展開，26日(周六)一場重溫20世紀70年代風情，主題為「黑膠之夜」(Vinyl Nights)的迪斯科舞會將在位於布碌崙 (布魯克林)已停用的法院街(Court Street)地鐵 站" rel="154743">地鐵站 重大舉行，現場有舞蹈、美酒混合純黑膠唱片音樂。

紐約交通博物館就位於布碌崙市中心舍默霍恩街(Schermerhorn Street)99號的法院街地鐵站，該博物館於1976年7月4日首次開放。據介紹，市交通部門員工起初為慶祝美國建國200周年，在這個地鐵站裡舉辦了為期兩個月的臨時展覽。由於展覽大受歡迎，交通部門決定將其永久保留，半個世紀過去了，該博物館依然充滿活力，館內收藏了大量照片、老式火車車廂和設備、文物等等。

該地鐵站最初於1936年4月9日啟用，是僅有三站的HH接駁線的終點站。由於客流量低迷，該站於1946年停止營運。此後數十年間，這座廢棄的車站被用作工人培訓和電影拍攝場地。

舞會當天，迪斯科音樂將從法院街地鐵站的夾層響起，共有三個舞區，分別是夾層、街頭和樓下。「夾層」舞區將有人現場領跳新式哈斯爾舞(Hustle dance)、「街頭」舞區設有多個拍照點，包括以尼克斯隊主題的地鐵入口和大都會運輸署(MTA)公車駕駛座、在「樓下」舞區，參與者將在地鐵站廢棄的地鐵站台和老式列車車廂中起舞，感受紐約市交通運輸的歷史。這些車廂包括20世紀70年代和80年代穿梭於紐約城的藍鳥號和紅鳥號列車。

兩家本地釀酒廠將在夾層的兩間酒吧提供以地鐵為主題的特色飲品，無論參與者打算跳舞、喝酒還是參觀展覽，博物館都鼓勵大家盛裝出席，穿上最亮眼的喇叭褲、厚底鞋和亮片服飾；如果足夠自信，還可以參加服裝比賽。

紐約交通博物館將舉辦70年代迪斯科舞會。(NYTM網址)