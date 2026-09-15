王義川：台灣國際參與需僑界力量

王義川(站起者)表示，台灣目前持續透過不同層次來累積國際支持，包括與外國國會議員、政黨、智庫及民間團體建立長期互動。(記者顏潔恩╱攝影)

台灣民進黨立委王義川13日在紐約台灣會館舉行專題演講，以「台灣的國際處境與未來行動」為題，與紐約僑界交流。他表示，面對中國持續增加的外交與政治壓力，台灣不能只依靠正式邦交關係，而應透過國會、文化、政黨、智庫及海外僑界等多條管道，同步拓展國際空間。

活動由民主進步黨美東黨部主辦，適逢第81屆聯合國 大會期間。王義川也是今年外交部聯合國推案跨黨派立委視導團成員之一。

而此次活動的重要背景之一，是近年圍繞聯合國大會第2758號決議的爭議，中國持續援引該決議反對台灣參與聯合國體系；台灣方面及美國等國近年則主張，2758號決議並未處理台灣的政治地位，也不應被延伸解釋為阻止台灣有意義參與聯合國及其他國際組織的依據。

民進黨美東黨部主委蘇春槐表示，聯合國大會期間是海外台灣社群向國際社會傳達台灣聲音的重要時機，希望透過此次交流，讓僑界進一步了解台灣所處的國際環境，也思考海外社群如何透過公共外交協助拓展台灣的國際空間。

王義川表示，台灣目前持續透過不同層次累積國際支持，包括與外國國會議員、政黨、智庫及民間團體建立長期互動。他認為，國際關係往往不是在單一事件中形成，而需要長時間經營，等到關鍵時刻才能發揮作用。

現場有僑胞詢問，為何台灣政府至今仍同時使用「中華民國」與「台灣」等名稱。王義川表示，台灣社會對國家名稱的認同經歷長期演變，而目前仍有不少民眾對「中華民國」四字有深厚情感，因此現階段較現實的做法，是尋找社會可以接受的「最大公約數」。

對於駐外機構能否全面改以「台灣」命名，他表示，相關名稱不完全由台灣單方面決定，也取決於駐在國的政治態度與雙邊關係。他以台灣在立陶宛設立「台灣代表處」為例指出，外交上的名稱變化往往必須透過持續倡議和漸進方式推進。

另有與會者關注中國對台滲透及國安風險，王義川表示，台灣目前已有「反滲透法」及相關國安法律，可處理接受境外勢力指示、資助，或涉及選舉及政治活動的違法行為。他說，面對中國長期施壓，外交與國安必須同步推進。

除國際議題外，王義川也談及台灣地方選舉。他認為，多個縣市目前選情仍有變數，地方組織是否動員、現任首長是否投入輔選，以及候選人能否提出足以改變選情的重大政策，都可能成為關鍵。

民進黨立委王義川13日在紐約台灣會館舉行專題演講。(記者顏潔恩╱攝影)

王義川表示，台灣社會對國家名稱的認同經歷長期演變，而目前仍有不少民眾對「中華民國」四字有深厚情感。(記者顏潔恩╱攝影)