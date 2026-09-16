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布碌崙華策會19日家庭日 派發蔬果、免費書籍

記者馬璿／紐約報導
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布碌崙華策會將於19日，於日落公園愛立信公園66街與9大道交界處舉辦第16屆年度...
布碌崙華策會將於19日，於日落公園愛立信公園66街與9大道交界處舉辦第16屆年度家庭健康資源會。(記者馬璿／攝影)

布碌崙(布魯克林)華人策劃協會(CPC，簡稱華策會)將於19日(周六)上午11時至下午2時，於日落公園愛立信公園66街與9大道交界處舉辦第16屆年度家庭健康資源會。活動免費入場，並將派發400份蔬果以及學習用具、玩具等物品，呼籲社區民眾踴躍參與。

華策會布碌崙社區服務部主任梅兆波(Steve Mei)表示，此次舉辦活動是為因應日落公園社區近年面臨的食物短缺問題，亦希望藉由派發健康資源、物資及表演活動，讓社區居民及家庭有機會共同參與。

活動當天將與GrowNYC合作，派發400份、每份20磅重的葉菜類蔬菜，同時與Brooklyn Book Bodega合作，免費向社區兒童贈送書籍。除此之外，主辦方也將派發學習用品、玩具及月餅等禮品，首500名到場民眾可獲贈禮品袋，送完為止。

現場另安排跆拳道、合唱、傳統中國舞蹈等表演，並設有兒童遊戲攤位及臉部彩繪活動，另還有超過40家社區組織到場，提供健康資訊、健康檢查及相關資源。

本次活動由除華策會布碌崙社區服務處主辦，亦與州參議員陳學理(Steve Chan)、州眾議員鄭永佳(Lester Chang)、布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)，以及州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、州眾議員米婷絲(Marcela Mitaynes)、市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)、莊文怡(Susan Zhuang)等民意代表合作舉行。

精華 FAQ

  • 活動將於19日周六上午11時至下午2時，在日落公園愛立信公園66街與9大道交界處舉辦，屬於第16屆年度家庭健康資源會，開放社區民眾免費參加。

  • 主辦方將與GrowNYC派發400份、每份20磅重的葉菜類蔬菜，並與Brooklyn Book Bodega合作免費送書給兒童，同時發放學習用品、玩具、月餅與禮品袋。

  • 華策會表示，活動是為回應日落公園近年食物短缺問題，並讓家庭共享健康資源；現場另有跆拳道、合唱、傳統中國舞蹈、兒童遊戲、臉部彩繪及40多個機構提供健康資訊。

布碌崙 華策會 日落公園

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