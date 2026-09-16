日落公園基金 秋季開放申請 居民參與決策

日落公園專項基金將於今秋開放申請，符合條件的華社機構應積極參與。(圖中為南布碌崙海運碼頭，照片取自NYCEDC)

一筆專門用於支持日落公園 社區發展的數十萬元資金，今年秋季將向社區開放資助申請。負責管理該基金的Brooklyn Org近日公布，日落公園專項基金(Sunset Park Special Purpose Projects Fund，簡稱SPPF)將於秋季開放申請，首批獲資助項目預計於2027年冬季公布。

這筆基金目前約有86萬5000元，而且並非一次性資金，該基金的歷史可以追溯到2015年。當時紐約市經濟發展公司(NYCEDC) 與社區達成協議，成立SPPF，資金來源為南布碌崙 海運碼頭(South Brooklyn Marine Terminal)租金 收入的一部分。NYCEDC表示，預計該基金的金額今後會逐漸增加。

對日落公園華人社區而言，這筆資金尤其值得關注，因為此次基金發放將採取「社區參與、居民決定」的方式，最終哪些項目獲得資助，不只是政府或基金管理機構決定，而將由社區居民參與決策。今年將由布碌崙社區基金會(Brooklyn Community Foundation)以Brooklyn Org的名義負責基金管理，包括組織社區參與、接受項目申請、協助選擇項目以及監督資金使用。

Brooklyn Org目前尚未公布正式申請表，不過NYCEDC已經列出幾個可能的申請方向，比如公共空間改善、環境保護及環境正義、職業培訓及勞動力開放、經濟發展，以及其他由日落公園居民認定的重要社區項目。這筆錢並不是只給某一類型的非營利機構，而是希望支持由社區提出、符合當地需要的項目。

希望申請這筆基金的華人社區機構可現在就做準備，比如提供移民服務、青年教育、職業培訓、環境教育、小企業支援和社區公共空間改善等服務的組織都可以開始籌備。

與此同時，Brooklyn Org目前正在籌組日落公園諮詢委員會(Sunset Park Advisory Council)，這個委員會將由社區居民組成，參與確定基金的資助重點、閱讀項目申請，並參與作出資助決定。