華埠「健腦日」聚焦失智症與家庭支援

華埠第十屆「健腦日」將於25日登場，聚焦失智症教育與家庭支援。(記者劉梓祁╱攝影)

由阿茲海默症 關愛服務(CaringKind)與紐約中華公所(CCBA)共同主辦的第十屆「健腦日」將於25日(周五)在華埠 舉行，集合28個醫療、保險、長者服務及社區機構，為民眾提供大腦健康、阿茲海默症及相關失智症 教育與社區資源。今年活動並將重點介紹安寧療護、長者法律及財務規畫等議題。

主辦方日前在中華公所舉行發布會，阿茲海默症關愛服務社區建設副總裁石蔚靜表示，健腦日自創辦至今已踏入第十屆，他們與中華公所多年合作，希望透過持續的社區教育，讓更多華裔長者及家庭認識大腦健康和失智症。她表示，今年加上兩個主辦機構，共有30個機構參與，提供不同類型的社區資源。

石蔚靜指出，隨著年齡增長，大腦功能亦可能逐漸退化，而阿茲海默症及相關失智症不僅影響患者，也往往為家屬及照顧者帶來長期壓力。她說，舉辦健腦日主要有兩個目的，一是持續進行社區教育，提高民眾對疾病的認識並鼓勵及早準備；二是整合醫療、社福和社區資源，讓患者家庭有需要時知道到哪裡求助。她強調，隨著不斷有新的長者和家庭面對相關問題，這類教育不能因活動已舉辦多年而停止。

根據主辦方資料，阿茲海默症是一種隨時間惡化、影響記憶、運算、選擇及行動能力的腦部疾病。全紐約已有超過25萬人罹患阿茲海默症或其他失智症，連同照顧者在內，逾60萬紐約人受到影響，亞裔社區同樣面臨相關挑戰。

今年健腦日將於25日上午10時至下午2時30分，在華埠勿街(Mott St.)62號中華公所禮堂舉行。活動包括社區健康資源攤位、健康教育遊戲以及「大腦探索之旅」系列講座。

講座內容包括「安寧療護：每個家庭都應該了解的美國醫療福利之一」，以及「重要的法律和財務文書須知」。石蔚靜表示，許多華裔家庭對安寧療護仍不熟悉，部分家庭在親人生命末期往往只想到繼續搶救，但長者其實也可以在充分了解資訊後作出不同選擇。她說，安寧療護可讓部分晚期患者在生命最後階段獲得照顧並維持尊嚴，因此希望透過講座讓更多家庭提前認識相關服務。

活動當日另設文藝表演、抽獎、免費午餐及贈送禮物，也將推廣CaringKind於10月17日(周六)在中央公園舉行的年度步行籌款活動。

健腦日免費開放予居住在紐約市五區的長者及照顧者，但須憑票入場。入場券將於16(周三)日上午10時起，在華埠勿街7號派發，參加者須攜帶身分證明，每人最多領取兩張，先到先得，派完即止。主辦方表示，由於中華公所場地容量有限，採取憑票入場方式，以控制活動人數。