紐約州近300家非營利機構 獲防範仇恨犯罪經費

紐約州近300家非營利機構，將獲得州府7000萬元的撥款，用於防範仇恨犯罪。(美聯社)

紐約州 近300家非營利機構將獲得創紀錄的7000萬元撥款，用於加強安保，防範仇恨犯罪 和攻擊。州長霍楚 (Kathy Hochul)近日宣布，這些機構將透過「保障社區免受仇恨犯罪」撥款計畫獲得資金，該計畫由州刑事司法服務部門管理，經費將用於支持實體安保設施的改進、網路安全項目以及旨在保護工作人員和受助者的培訓項目。

霍楚表示，即使已經將暴力犯罪率降至歷史新低，但任何仇恨犯罪的增加，都是絕對不可接受的。

符合資格的機構包括宗教組織、社區和市民中心、文化博物館、日托中心以及其他因其意識形態、信仰或使命而被認為易受攻擊的非營利機構。這些機構最多可申請25萬元的資助，這是自該計畫於2017年啟動以來的最高資助額。

其中紐約市獲得的資助份額最大，共獲得147筆撥款，總額近3580元。哈德遜河谷中部地區獲得99筆撥款，總額近2420萬元，其次是長島，獲得25筆撥款，總額約600萬元。

根據報告，紐約市仇恨犯罪的報告數量持續上升，截至8月30日，與去年同期相比，報告的仇恨犯罪增加了16%。其中反猶太犯罪增加了8%，占已確認仇恨犯罪的一半以上，今年針對亞裔的仇恨犯罪大致與去年持平。

霍楚指示紐約州警方在猶太新年和贖罪日到來前增加對敏感場所的巡邏，並加強與當地執法部門的協調。州警將在猶太社區和宗教場所保持高可見度巡邏，同時與社區安全機構、市警察局和聯邦合作夥伴密切合作。