州府21日起寄出能源退稅支票 最高200元
紐約州將從21日(周一)開始向符合條件的納稅居民發放能源退稅，最高退稅金額可達200元。本次退稅無需申報，州府將自動寄送支票至受益人家中，發放工作預計將持續至12月。
州長霍楚(Kathy Hochul)介紹，由於川普政府陷入伊朗戰爭難以自拔，導致原本已有所下降的國際油價再次飆高，紐約州的汽油和柴油平均市場價已分別較伊朗戰前上漲45%和49%。為緩解紐約納稅人的財務壓力，州府2027財年預算納入了一項一次性「守護我們的錢包能源」(POWER)退稅項目，總支出達10億元，符合補貼條件的納稅單位共820萬個。
領取退稅支票者須在2024納稅年度內屬於紐約州居民，並已在2025年按規定提交報稅文件。以家庭為單位，當年度總收入低於15萬元者，將獲得200元一次性退稅支票；收入在15萬元至30萬元之間的報稅家庭，將獲得150元。單身報稅者如果在當年度收入低於15萬元，將獲得100元退稅。
州府新聞稿稱，2027財年預算案除提供一次性退稅外，還對公共事業公司施加了多重財政紀律，包括要求其提供透明且充分的漲價理由、嚴格審查成本、建立一套能源負擔能力指數等措施。
不過與此同時，根據今年以來的報導，紐約市的水電瓦斯等公共事業價格顯著調漲，其中國家電網(National Grid)在紐約市內的瓦斯費率上漲11%，聯合愛迪生(Con Edison)則從今年起實施連續三年的累進費率，市議會估算平均每個家庭三年內的電費負擔將增加134元、瓦斯成本增加482元。此外，紐約市的水費和汙水費從今年7月1日起也全面上調6%。
州府將從21日開始寄出退稅支票，發放作業預計持續至12月。這項能源退稅不需要民眾另外申請或報稅，符合條件者會由州府直接寄送到家中。 領取者須是2024納稅年度的紐約州居民，且已在2025年依規定報稅。家庭收入低於15萬元可領200元，15萬元至30萬元可領150元，單身且收入低於15萬元者可領100元。 州府表示，油價回升使汽油與柴油成本大增，為減輕納稅人負擔，才編列10億元推出一次性POWER退稅。另也要求公用事業公司提高漲價透明度、嚴查成本並建立能源負擔能力指數。
精華 FAQ
州府將從21日開始寄出退稅支票，發放作業預計持續至12月。這項能源退稅不需要民眾另外申請或報稅，符合條件者會由州府直接寄送到家中。
領取者須是2024納稅年度的紐約州居民，且已在2025年依規定報稅。家庭收入低於15萬元可領200元，15萬元至30萬元可領150元，單身且收入低於15萬元者可領100元。
州府表示，油價回升使汽油與柴油成本大增，為減輕納稅人負擔，才編列10億元推出一次性POWER退稅。另也要求公用事業公司提高漲價透明度、嚴查成本並建立能源負擔能力指數。
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