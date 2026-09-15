州府21日起寄出能源退稅支票 最高200元

紐約州一次性能源退稅支票將從9月21日起發放，符合條件的家庭無需進行任何操作，等待支票到手即可。圖為退稅支票信封樣式。(取自州府)

紐約州 將從21日(周一)開始向符合條件的納稅居民發放能源退稅 ，最高退稅金額可達200元。本次退稅無需申報，州府將自動寄送支票至受益人家中，發放工作預計將持續至12月。

州長霍楚 (Kathy Hochul)介紹，由於川普政府陷入伊朗戰爭難以自拔，導致原本已有所下降的國際油價再次飆高，紐約州的汽油和柴油平均市場價已分別較伊朗戰前上漲45%和49%。為緩解紐約納稅人的財務壓力，州府2027財年預算納入了一項一次性「守護我們的錢包能源」(POWER)退稅項目，總支出達10億元，符合補貼條件的納稅單位共820萬個。

領取退稅支票者須在2024納稅年度內屬於紐約州居民，並已在2025年按規定提交報稅文件。以家庭為單位，當年度總收入低於15萬元者，將獲得200元一次性退稅支票；收入在15萬元至30萬元之間的報稅家庭，將獲得150元。單身報稅者如果在當年度收入低於15萬元，將獲得100元退稅。

州府新聞稿稱，2027財年預算案除提供一次性退稅外，還對公共事業公司施加了多重財政紀律，包括要求其提供透明且充分的漲價理由、嚴格審查成本、建立一套能源負擔能力指數等措施。

不過與此同時，根據今年以來的報導，紐約市的水電瓦斯等公共事業價格顯著調漲，其中國家電網(National Grid)在紐約市內的瓦斯費率上漲11%，聯合愛迪生(Con Edison)則從今年起實施連續三年的累進費率，市議會估算平均每個家庭三年內的電費負擔將增加134元、瓦斯成本增加482元。此外，紐約市的水費和汙水費從今年7月1日起也全面上調6%。