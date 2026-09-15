市議員籲學校禁用YouTube 減少學生依賴電子設備

市議會多名議員近日呼籲，禁止學生在學校中使用YouTube，以減少他們對電子產品的使用與依賴。(路透)

市議會多名議員近日呼籲，禁止學生在學校中使用YouTube ，以減少他們對電子產品的使用與依賴，此舉也反映出外界對大型科技公司在教育領域中所扮演角色逐漸方案，甚至反對聲浪日益升高。

市議會監督與調查委員會主席克里席南(Shekar Krishnan)以及教育委員會主席迪諾維茨(Eric Dinowitz)表示，他們提出禁用YouTube的主張，是因為學生考試成績下滑，以及家長和教師對校園內過度使用科技產品的投訴增加；克里席南還提到，禁在課堂上使用YouTube對他而言是一個非常切身的問題，他親眼看到學校提供的電子設備在缺乏限制的情況下使用，對自己的年幼孩子造成影響，「我不認為YouTube具有教育價值，我認為它造成的傷害遠遠大於益處。」

根據市議員提出的構想，學生將不得透過學校提供的電子設備觀看YouTube，若要使用校方則需提出相關證據，證明其他YouTube使用方式具有教育必要性，例如教師在課堂上播放教學影片；除YouTube外，兩人也呼籲市教育局禁用「遊戲化學習」的應用程式，取消幼兒園至五年級學生使用個人電子設備的做法，並將標準化考試重新改為紙筆形式。

兩名議員表示，教師曾向他們反映，由於目前標準化考試採用數位形式，教師在日常教學中也承受壓力，被要求增加學生使用電子螢幕的時間；克里席南計畫提出相關提案，要求市教育局正式評估上述提議。

「華爾街日報」今年稍早的一項調查也發現，YouTube已經成為美國校園中難以避免的平台，一些學生在上課期間可能接觸到數百部影片，其中不少內容並不適合兒童；隨著家長和教師對大型科技公司以及人工智慧在教育領域的影響愈來愈覺得擔憂，全美各地也開始出現要求減少校園螢幕使用時間的聲音，洛杉磯目前已禁止學生自行使用YouTube，並禁止各年級學生使用生成式人工智慧工具。

克里席南批評大型科技公司，認為這些企業非常清楚自己的產品會如何影響兒童，他表示，科技公司若能讓孩子和學校從小開始依賴旗下的應用程式，這種依賴可能一路延續至中學、高中，甚至更高階段的教育，「像谷歌這樣的公司非常清楚自己在做什麼。」