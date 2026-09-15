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紐約兩歲班開學 2000幼兒受惠 市府資金未到

記者曹馨元╱紐約報導
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紐約市於本學期首次推出的兩歲班(2-K)計畫啟動之際，多家托育機構仍未收到市府款...
紐約市於本學期首次推出的兩歲班(2-K)計畫啟動之際，多家托育機構仍未收到市府款項。(美聯社)

紐約市於本學期首次推出的兩歲班(2-K)近日開學，約2000名兩歲幼兒已獲得免費托育服務。然而，在計畫啟動之際，多家托育機構仍未收到市府款項，部分業者甚至無力支付員工薪資及租金

兩歲班計畫目前已在史泰登島以外的四個行政區推出。市長曼達尼(Zohran Mamdani)希望藉此減輕家庭的托育開支，以避免育兒家庭因生活成本過高而離開紐約；市府計畫明年秋季將名額擴大至1萬2000個，並於曼達尼首個任期結束前，向全市所有兩歲幼兒提供服務。

同時，州長霍楚(Kathy Hochul)已承諾於明年為兩歲班計畫提供州府資金，但尚未確定此後的撥款安排。她表示，州府將設法繼續支持計畫，「如此出色的計畫一旦開始，就不會讓它停止。」

不過，市府長期拖延審批合約及撥款的問題，仍困擾著不少依賴公幣運營的托育業者。多家業者表示，他們通常會在新學年開始前收到相當於三個月營運費的預付款，但今年許多合約在暑期到期後需要續簽，進一步拖慢審批程序。

部分托育機構因被拖欠數月款項，只能依靠信貸、個人貸款及積蓄支付薪資、租金等開支；一家布碌崙(布魯克林)的托育機構更因資金不足而將開學日期推遲一周。

市長兒童照護辦公室執行主任利斯(Emmy Liss)承認，「我們所見的合約及付款延誤不可接受，也不符合市府應對待托育服務業者的方式。」市府表示，正加緊向等待合約獲批的業者提供免息過渡貸款，並已重新調派人員，加快市教育局處理合約及付款的速度。

不過，合約費率不抵通脹速度、托育業者薪資低於學校教師等長期存在的問題並沒有因市府擴展托育計畫而得到解決。亨特學院(Hunter College)教授卡德隆(Maria Mavrides Calderon)表示，業界原本期待重視勞工權益的曼達尼市府能解決問題，但目前已感到失望。

精華 FAQ

  • 這項首次推出的兩歲班已在多個行政區開學，約有2000名兩歲幼兒先獲得免費托育服務，顯示計畫已開始落地執行。

  • 主要原因是市府尚未及時發放款項，且合約審批與續簽流程延宕，導致部分業者無法準時支付員工薪資、租金，只能靠信貸與個人積蓄撐著。

  • 市府計畫明年秋季把名額擴大到1萬2000個，並在曼達尼首個任期結束前覆蓋全市；州長霍楚也承諾明年提供州府資金，但之後撥款仍未定。

租金 曼達尼 紐約市

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