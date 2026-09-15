布碌崙變電站爆炸釀癱報告揭逾半安檢未完成

近期一則報告指出，2024年一場布碌崙地鐵大範圍癱瘓的變電站爆炸事故，事故前竟有過半應執行的安全檢查項目未完成。圖為示意圖。(記者馬璿╱攝影)

近期一則報告指出，2024年12月造成布碌崙 (布魯克林)地鐵 大範圍癱瘓、逾4000名乘客受困兩小時的變電站爆炸事故，發生前竟有過半應執行的安全檢查項目未完成。且事故後，MTA 又派木工而非電工前往檢查故障設備，導致爆炸真正成因至今無法查明。

這項發現來自對市捷運局(NYC Transit)變電站維護計畫的全面稽核，報告指出，2024年全系統有19%的例行維護任務未完成，火警系統發出的異常警訊遭例行性忽視，規定的安全程序未被確實遵循，且該局並無統一系統追蹤設備缺陷。

2024年12月11日，火光透過人行道排氣孔竄出，造成逾4000名乘客受困Jay Street-MetroTech與Hoyt-Schermerhorn站之間約兩小時。

市捷運局事後判定，起因是變電站內部分裂銅管漏水，與合成油混合後引發爆炸。但報告指出，MTA從未查明銅管破裂原因，事發後派去檢查故障設備的竟是木工，而非電工。督察長在報告中寫道，「事故後對變電站的評估，是由不具電力專業資格的捷運局人員執行，而非廠商或具相關專業的顧問」。

該名木工當時表示會安排專家前來檢查變壓器，但「後續從未進行任何專業評估」。設備在檢查過程中遭拆解，事後又棄置戶外、任憑惡劣天候侵蝕，銅管損壞原因因此永遠無法查明。

督察長還發現，位於布碌崙下城的State Street設施，在2024年4月至12月爆炸前，規定維護任務有52%未完成。這些例行巡檢原本應檢查並維護部分已使用數10年、負責供電給第三軌的老舊設備。

稽核也發現系統其他角落存在安全隱憂，調查人員走訪的六座設有火警系統的變電站，控制面板全數顯示「異常」警訊，MTA員工卻未察覺。無論是內部單位或外部承包商，均無人負責監控警訊，煙霧感測器也未獲維護或測試。此外，工作人員面對可能致命的突發電力爆炸時，並未配戴適當防護裝備。

報告指出，捷運局2025年已改善全系統維護完成率，未完成比率降至10%，但State Street變電站仍未見起色，4月至11月35項排定任務中有14項、即40%仍未完成。

市捷運局總裁克里奇洛(Demetrius Crichlow)表示，MTA已因安全疏失重整團隊，「變電站巡檢遭疏漏是不可接受的，電力部門領導層已經重整，將電力與號誌系統的監督工作分開，以強化維護作業並加速關鍵基礎設施升級。」