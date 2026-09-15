紐約生存手冊╱新冠住院人數回升 籲接種疫苗
隨著暑假結束、學校開學及呼吸道病毒季節到來，紐約市和州衛生官員敦促民眾接種流感、新冠病毒及呼吸道融合病毒(RSV)疫苗，降低感染和重症風險。
州衛生廳數據顯示，紐約市新冠相關住院人數持續上升，8月30日至9月5日期間，五大區共有逾500人入院，是去年10月初以來單周最高紀錄；9月首周另有12宗新冠相關死亡病例。
聯邦食品暨藥物管理局(FDA)8月底批准更新版新冠疫苗，正式核准對象主要為65歲以上長者，以及具有潛在健康問題、面臨較高重症風險的人士。紐約市和州府採納的醫學團體指引則更為廣泛，建議所有成年人接種更新版疫苗，包括孕婦；所有六個月至23個月大的幼兒也應接種。
地方衛生部門則建議，所有六個月以上人士每年應接種一次流感疫苗，即使過去曾接種或感染流感，本季仍應重新施打。市衛生局一般建議在9月或10月接種，讓身體在病例通常於冬季上升前建立免疫保護；即使錯過這一時段，只要流感仍在社區傳播，之後接種仍有作用。
其中，RSV對多數健康成年人可能只會造成類似感冒的症狀，但對嬰兒、長者及部分慢性病患者，可能引起嚴重肺部疾病。指引建議，所有75歲以上長者，以及具有健康風險因素的50至74歲人士接種RSV疫苗，符合條件的孕婦也可在懷孕期間接種，將保護傳遞給新生兒。
紐約市民可使用紐約市衛生局的疫苗地點地圖，網址為https://shorturl.at/YfC52，搜尋提供新冠、流感及RSV疫苗的機構，並可選擇保險是否涵蓋。由於各接種點收到疫苗的時間不同，市府將在本季持續更新名單。根據目前的地圖，曼哈頓華埠及法拉盛的王嘉廉社區健康中心均為無保險者提供免費RSV及流感疫苗。
州衛生廳數據顯示，紐約市新冠相關住院人數持續上升，8月30日至9月5日五大區逾500人入院，創去年10月初以來單周新高，9月首周另有12宗相關死亡。 FDA核准對象主要為65歲以上長者及高重症風險者，但紐約市與州府採納較廣泛指引，建議所有成年人、孕婦，以及6個月至23個月大的幼兒接種更新版疫苗。 衛生部門建議6個月以上人士每年接種1次流感疫苗，RSV則建議75歲以上長者及50至74歲高風險者接種；市民可用衛生局地圖查找接種點，部分社區中心提供免費疫苗。
精華 FAQ
州衛生廳數據顯示，紐約市新冠相關住院人數持續上升，8月30日至9月5日五大區逾500人入院，創去年10月初以來單周新高，9月首周另有12宗相關死亡。
FDA核准對象主要為65歲以上長者及高重症風險者，但紐約市與州府採納較廣泛指引，建議所有成年人、孕婦，以及6個月至23個月大的幼兒接種更新版疫苗。
衛生部門建議6個月以上人士每年接種1次流感疫苗，RSV則建議75歲以上長者及50至74歲高風險者接種；市民可用衛生局地圖查找接種點，部分社區中心提供免費疫苗。
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