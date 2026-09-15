紐約生存手冊╱新冠住院人數回升 籲接種疫苗

紐約市和州衛生官員敦促民眾接種流感、新冠病毒及呼吸道融合病毒(RSV)疫苗，降低感染和重症風險。(路透)

隨著暑假結束、學校開學及呼吸道病毒季節到來，紐約市和州衛生官員敦促民眾接種流感、新冠病毒及呼吸道融合病毒(RSV)疫苗 ，降低感染和重症風險。

州衛生廳數據顯示，紐約市新冠相關住院人數持續上升，8月30日至9月5日期間，五大區共有逾500人入院，是去年10月初以來單周最高紀錄；9月首周另有12宗新冠相關死亡病例。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)8月底批准更新版新冠疫苗 ，正式核准對象主要為65歲以上長者，以及具有潛在健康問題、面臨較高重症風險的人士。紐約市和州府採納的醫學團體指引則更為廣泛，建議所有成年人接種更新版疫苗，包括孕婦；所有六個月至23個月大的幼兒也應接種。

地方衛生部門則建議，所有六個月以上人士每年應接種一次流感疫苗 ，即使過去曾接種或感染流感，本季仍應重新施打。市衛生局一般建議在9月或10月接種，讓身體在病例通常於冬季上升前建立免疫保護；即使錯過這一時段，只要流感仍在社區傳播，之後接種仍有作用。

其中，RSV對多數健康成年人可能只會造成類似感冒的症狀，但對嬰兒、長者及部分慢性病患者，可能引起嚴重肺部疾病。指引建議，所有75歲以上長者，以及具有健康風險因素的50至74歲人士接種RSV疫苗，符合條件的孕婦也可在懷孕期間接種，將保護傳遞給新生兒。

紐約市民可使用紐約市衛生局的疫苗地點地圖，網址為https://shorturl.at/YfC52，搜尋提供新冠、流感及RSV疫苗的機構，並可選擇保險是否涵蓋。由於各接種點收到疫苗的時間不同，市府將在本季持續更新名單。根據目前的地圖，曼哈頓華埠及法拉盛的王嘉廉社區健康中心均為無保險者提供免費RSV及流感疫苗。