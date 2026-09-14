涉安排華女賓州按摩店賣春 法拉盛華男判囚1年

檢方稱，多名中國籍女子被安排住在店內並長期提供性服務，處境實質上近似契約奴工。圖為一家按摩院的示意圖。(本報資料照片)

賓州 伊利聯邦法院日前就一宗涉及按摩店賣春的案件作出判決，38歲中國籍男子林春龍(Chunlong Lin，姓名皆音譯)因參與經營當地兩家涉案按摩店，被判一年監禁。檢方稱，多名中國籍女子被安排住在店內並長期提供性服務，處境「實質上近似契約奴工」，林服刑後仍將面臨移民 程序，其律師表示，他希望儘快被遣返中國。

林春龍日前在伊利聯邦法院承認一項「串謀犯罪侵害美國」重罪，聯邦地區法院法官巴克斯特(Susan Paradise Baxter)在其認罪後隨即判處12個月監禁及一年監督釋放。該項罪名最高可判五年聯邦監禁。

本報今年3月曾報導，林春龍為該案四名報住法拉盛的中國公民被告之一，當時已於1月28日在法拉盛被捕並遭羈押，其餘被告包括邱淑華(Shuhua Qiu)、趙麗娟(Lijuan Zhao)及翟明(Ming Zhai)。翟明其後被證實死亡並獲撤銷起訴；趙麗娟已於今年6月被判已服刑期；邱淑華的案件目前仍在審理。該案件涉及位於伊利郡海港溪鎮(Harborcreek Township)的「陽光水療中心」(Sunny Spa)，以及伊利市的「點水療中心」(Point Spa)。

聯邦助理檢察官賽勒斯(Paul Sellers)在庭上表示，林春龍於2023年1月成立陽光水療中心公司，負責管理銀行帳戶、支付水電等營運費用，並替按摩店刊登涉及非法性服務的廣告。檢方還指，林負責接送中國籍女子前往兩家水療中心工作，這些女子被安排住在店內，並長期在相關場所提供性服務。

賽勒斯形容，他們「實質上近似契約奴工」，多年來被要求提供性服務，「幾乎沒有、甚至完全沒有其他選擇」。

此前起訴書指，相關被告至少自2023年11月至今年1月前後，以兩家按摩店作為掩護經營賣春活動。調查人員曾訪問顧客、員工及其他人士蒐集證據。

消息顯示，林春龍是邱淑華的兒子，林春龍並非美國公民，目前在美國也沒有合法移民身分。他自今年1月28日被捕後一直遭羈押，至量刑時已在獄中約七個月。

是否因林日後可能被遣返而從輕量刑，成為庭上爭論焦點，他的辯護律師要求法官僅判處「已服刑期」(time served)，稱林沒有合法移民身分，幾乎肯定將被遣返，若再判額外監禁，將面臨刑事刑期以外的移民後果。

辯護律師表示，林本人也希望能「立即被遣返回自己的國家」，不過，聯邦助理檢察官賽勒斯(Paul Sellers)指出，林目前仍有一宗待審的庇護申請，刑事定罪後，相關申請將因這次定罪受到審查，因此遣返未必能立即進行。

檢方同時認為，可能面臨遣返不足以抵銷案件本身的嚴重程度。賽勒斯主張，依林所犯罪行及過往紀錄，法院應按照聯邦量刑指引判處12至18個月監禁。

法官最終判處林12個月監禁，她表示，判刑時考量了案件性質以及林過往的紀錄；林服完一年刑期後，仍須面對後續移民程序。