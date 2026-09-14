86街銀行搶劫未遂 嫌犯暴力犯罪使用槍枝罪成

86街銀行劫案嫌犯承認犯有搶劫銀行罪，近期被法院裁定在暴力犯罪中使用槍枝。(谷歌街景)

紐約東區聯邦法院一個陪審團近日裁定，嫌犯李皮埃爾(Pierre Lee)企圖搶劫位於布碌崙 (布魯克林)86街的第一資本(Capital One)銀行時，犯有在暴力犯罪 中使用槍枝罪。在審理前，他已對起訴書中的銀行搶劫罪、兩項企圖銀行搶劫罪以及非法持有槍枝彈藥重罪認罪。李皮埃爾被判有罪後，將面臨至少五年監禁。

今年4月26日上午11時30分左右，李皮埃爾攜帶一個紅色Target 購物袋，進入86街交海灣29街(Bay 29th St.)路口的第一資本銀行分行，並遞給櫃員一張紙條，上面寫著他持有武器，「絕非玩笑」，「不要報警」，並索要面額為100元、50元、20元和10元的「零錢」。櫃員無法在其櫃台上取出所需現金，並告知了李。李隨即要求歸還紙條，然後離開銀行，並將Target百貨的購物袋藏在一個灰色購物袋裡，在整個搶劫過程中，李沒有拿出槍來。

市警察局警員接到報警後，在附近區域展開搜查，約25分鐘後在距離銀行一個街區的海灣大道(Bay Parkway)地鐵站找到了李皮埃爾。警察逮捕李後將其帶到62分局，警方在他的塔吉特百貨購物袋中搜出了一把已上膛的Hi-Poinvt A型.380口徑手槍，以及他交給第一資本銀行櫃員的手寫紙條。

當時李皮埃爾已在布碌崙搶劫了兩家銀行，第一資本銀行是他試圖搶劫的第三家銀行。

後來李承認犯有銀行搶劫罪，但否認在犯罪過程中使用槍枝。在審理開始前，李的律師施耐德(Michael Schneider)在法庭文件中重點闡述了他所堅持的法律問題，未遂銀行搶劫是否在法律上構成暴力犯罪。這個問題並非法律上的技術性問題，在暴力犯罪中使用槍枝的最低刑期為七年，且必須與案件中判處的任何其他刑期合併執行。

經過短暫的審判，李於10日還是被判犯有在搶劫未遂中使用槍枝實施暴力犯罪的罪行，但李的律師表示，會關注上訴法院甚至最高法院將如何處理這個相當複雜的法律問題。